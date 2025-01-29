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YAŞAM
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 17:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 15:47
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Nurşen Yıldırım Bodur son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğünü hastanede yaşamını yitiren Nurşen Yıldırım Bodur, Eğitim Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Sincan'da defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nurşen Yıldırım Bodur son yolculuğuna uğurlandı
*Fotoğraf: İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi

Emek ve kadın mücadelesine uzun yıllarını adayan Nurşen Yıldırım Bodur, Ankara Sincan’da toprağa verildi.

Dün (28 Ocak) Ankara’da tedavi gördüğünü hastanede yaşamını yitiren Yıldırım- Bodur için bugün uzun yıllar yöneticilik yaptığı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törene Yıldırım-Bodur’un mücadele arkadaşları, kadınlar, meslektaşları ve siyasetçiler katıldı.

Buradaki törenin ardından Yıldırım-Bodur’un cenazesi, kadınların omuzlarında Sincan Cimşit Mezarlığı’nda defnedildi.

Nurşen Yıldırım hakkında

Öğretmen ve sendikacı.

12 Kasım 1967’de Bulgaristan’ın Silistre kentinde dünyaya geldi.

Bulgaristan’dan çocuk yaşta göç etti, sosyalist bir ailede büyüdü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. Gençlik mücadelesi içinde yer aldı. 12 Eylül sonrası gerçekleştirilen ilk öğrenci eylemine katıldığı için 15 gün gözaltında kaldı.

Üniversite son sınıftayken ANKA Ajansı’nda çalışmaya başladı. 1 Mayıs 1989’da Çağdaş Sincan gazetesini çıkardı. Kasım 1989’da Sincan Belediyesi Kadın Sorunları Bürosu’nu kurucu müdürü oldu ve gazeteciliği bıraktı.

Büro için gerekli bütçenin ayrılmaması, taleplerin reddedilmesi ve öğretmenlik sınavını kazanması üzerine 28 Şubat 1990’da öğretmenliğe başladı.

Eğitimciler Derneği’nden (Eğit Der) Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’na (Eğit-Sen) geçiş sürecinde aktif görev aldı. Stajyer öğretmen olduğu için tehdit edildi ve sürgüne gönderildi.

1990-1995 yılları arasında Eğit-Sen kadın komisyonlarında aktif görevler aldı. 1995’de Eğitim Sen 4 Nolu Şubenin kurucu şube sekreterliğini üstlendi. 1996 yılındaki kongrede MYK üyeliğine seçilerek öğretmen hareketindeki en genç merkezi yönetici oldu.

Mali sekreterlik ve kadın komisyonlarından sorumlu MYK üyeliğini 2000 yılına kadar sürdürdü.

Kamu çalışanı kadınların pantolon giyme hakkının kazanılmasında, doğum izinlerinin arttırılmasında, kreş talebi eylemlerinin organize edilmesinde, örgütlenmesinde ve gerçekleşmesinde aktif görevler aldı.

2008-2011 yılları arasında KESK’in denetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2011-2014 yıllarında KESK Genel Meclis’inde görev aldı ve kadın dairesinde çalıştı.

Öğrencilik yıllarında başlayan siyasi hayatı, 1995 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM tarafından kapatılan Sosyalist Birlik Partisi (SBP) ile devam etti. 1995’te Birleşik Sosyalist Parti (BSP)’de, 1996 yılında ise ÖDP’nin kuruluşunda yer aldı.

(AV/RT)

Haber Yeri
İstanbul
Nurşen Yıldırım Bodur Eğitim Sen abv
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