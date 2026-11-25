İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ hakkında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla açılan davada 10 yıl hapis cezası verdi.

Nuriye Gülmen babasının ölümünü cezaevinden yazdı

"Sizden adalet beklemiyoruz"

Gülmen savunmasına, mahkemeden adalet beklemediğini söyleyerek başladı. Gülmen, Fatma Betül Sayan Kaya'nın sağlık sorunları nedeniyle 18 gün sonra tahliye edildiğini hatırlattı. Gülmen şunları söyledi:

"Ben babamı kaybettim, cenazesine bile gidemedim. Fatma Betül hanım 18 gün VİP koşullarda kaldı hapishanede. 18 gün zor tutabildiniz onu içerde. Hücresini temizlediler, tazyikli suyla yıkadılar hücresini. Müdürlerden biri giriyor biri çıkıyordu kaldığı yere. Fatma Betül'e bunları yaptılar, ben babamın cenazesine katılamadım. Acaba Fatma Betül'e kelepçe takabildiler mi? Çok öfkeliyiz. İrfan Yılmaz %96 engelli, kendi ihtiyaçlarını bile göremiyor. Bu insan hapishanede tutuluyor ama hiçbir hastalığı olmadığını bildiğimiz Fatma Betül 18 gün kalıyor öyle mi?"

Nuriye Gülmen savunmasına başladı: "Sizden adalet beklemiyoruz. Bunu yargılama boyunca defalarca kez gösterdiniz. Dün Fatma Betül Sayan Kaya tahliye edildi. 18 günde sağlık sorunları nedeniyle tahliye ettiniz, hapishanede binlerce hasta tutsak var." https://t.co/mietjoWbQy — Halkın Hukuk Bürosu (@Halkin__Hukuk) November 25, 2026

Babasının cenazesine katılamadı

Gülmen, duruşmada babasını kaybettiğini ve cenazesine katılamadığını söyledi. Babasının tahliye olmasını beklerken hayatını kaybettiğini belirten Gülmen, bu nedenle mahkemeyi affetmeyeceğini söyledi:

"Ağır tecrit altında yaşamaya mahkum edilmek, ölüme benzer bir deneyimdir. Birini gerçekten kaybettiğinizde büyük bir acı hissedersiniz. Sevdiğiniz insanın soğuk bedeninin toprağa gömülüşünü bile göremezsiniz. Babamın cenazesine katılamadım, taziyeye gidemedim. Babamla vedalaşmama engel olduğunuz için sizi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Babam emekçi bir insandı, başkasına muhtaç olmaktan ölesiye korkardı. Babam yoksul bir insan olarak öldü. Onu yaşam içindeki en basit zevklerden bile mahrum eden bu düzenden nefret ediyorum. Bana en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda hapishanedeydim. Babam tahliye olmamı bekleyerek öldü. 6 yıl boyunca onun çektiği tüm acılar nedeniyle sizden, faşist AKP iktidarının çürümüş düzeninden nefret ediyorum."

Savunmayı reddetti

Gülmen, cezaevinde "Halkı soyanlar halka hesap verecek!" sloganını attığını ve bu nedenle hakkında soruşturma açıldığını anlattı.

Gülmen, savunma hakkının kısıtlandığını belirterek mahkemeyi ve kendini savunmayı reddettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Yargılamanın her aşamasında adaletsizdiniz. Savunma hakkımı gasbeden, usul-kural tanımayan başkanlığınıza karşı kendimi savunmayı reddediyorum. Emekçileri, hakkını talep edenleri, gazetecileri tutuklayan merci olduğunuz için sizi reddediyorum. Haksız yere hapishanelere doldurduğunuz insanlar ve ailelerinin çektiği acıların sebebi siz olduğunuz için sizi reddediyorum. Yargıyı bir avuç sömürücüler için yürüttüğünüz, yoksulları soyduğunuz için sizi reddediyorum."

Ne olmuştu? Akademisyen Nuriye Gülmen, 2016 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından işine geri dönme talebiyle Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde eylem başlatmıştı. Gülmen, eğitimci Semih Özakça ile birlikte 2017'de açlık grevine başladı. İki eğitimcinin eylemleri, OHAL döneminde kamu görevinden çıkarılanların hak arama mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi. Gülmen, sonraki yıllarda da hakkında yürütülen adli süreçler nedeniyle tutuklandı. Bugün (25 Kasım) görülen duruşmada İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Gülmen ve Karadağ’ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

(FY)