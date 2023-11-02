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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 10:56
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 11:05
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Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne' oldu

Film altıncı haftasında 308 bin 730 seyirciye ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/nuri-bilge-ceylan-in-en-cok-izlenen-filmi-kuru-otlar-ustune-oldu.jpg

Nuri Bilge Ceylan’ın 29 Eylül’de Bir Film dağıtımıyla gösterime giren filmi "Kuru Otlar Üstüne", dün itibariyle 308 bin 730 seyirciye ulaşarak yönetmenin sinemada en çok izlenen filmi oldu. 

Kuru Otlar Üstüne: Umut etmekten yorgun düşen, biz
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Ece Bağcı, ‘Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle ABD’de ödüle değer görüldü
Ece Bağcı, ‘Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle ABD’de ödüle değer görüldü
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76. Cannes Film Festivali'nde yarışan filmde Merve Dizdar En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştü.

Filmde, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesi anlatılıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir. (AÖ)

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