Nureddin Yıldız protestosu: Tutuklu 6 öğrenciden 1'i serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, “6 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir” sözleriyle tepki çeken Nurettin Yıldız’ın, üniversitede bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmesine tepki göstermişti. Yıldız’ı protesto eden öğrencilere polis sert bir şekilde müdahale ederken 97 genç de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 97 öğrenciden 14’ü “Görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, 6'sı tutuklandı.

Boğaziçi TV'nin aktardığına göre, yapılan itiraz sonucu 1 kişi tahliye oldu, diğer 5 kişi içinkarar bekleniyor.

Ne olmuştu?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir” şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti.

Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe konuk olarak çağrıldı. “İslami ilimler: Kim için, ne kadar?” başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacaktı.

Yıldız’ın üniversitelerinde konuşmasını istemeyen öğrenciler, Kuzey Kampüs’te bir araya geldi. Öğrenciler “Nurettin Yıldız üniversitemden defol!” sloganları attı. Protestolara polis sert bir biçimde müdahale edip öğrencileri gözaltına almıştı.