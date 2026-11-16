Nureddin Yıldız'ın İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki konferansına öğrencilerden tepki

Çocuk yaşta evliliği ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran açıklamalarıyla tepki çeken Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde vereceği konferans, öğrencilerin ve kadın hakları savunucularının tepkisini çekti.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Hikmet ve Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenen "Hikmet Sohbetleri" kapsamında Yıldız, saat 16.00'da Göztepe Güney Yerleşkesi'ndeki Âşık Paşa Konferans Salonu'nda "Hastalık ve Şifanın Manevi Boyutu" başlıklı bir konuşma yapacak.

Yıldız'ın çocuk yaşta evliliği savunan ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran açıklamalarına dikkat çeken öğrenciler, etkinliğin iptalini istedi.

Öğrenciler, bugün saat 16.00'da Kuzey Kampüs önünde bir araya gelerek yapacakları basın açıklamasıyla etkinliği protesto etmeyi planlıyor.

Oğlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğrenim gören Samsun Barosu eski Başkanı avukat Pınar Gürsel Yıldıran da bianet'e yaptığı açıklamada, öğrencilerin Yıldız'ın üniversiteye davet edilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Yıldıran, öğrencilerin protesto düzenlemek istediklerini ancak olası disiplin soruşturmaları nedeniyle endişe taşıdıklarını aktardı.

Öğrencilerin yürüyüş düzenlemek istediğini belirten Yıldıran, dekanlığın yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Buna karşın öğrencilerin bugün bir basın açıklaması yapmayı planladıklarını ifade etti.

Yıldıran, Yıldız'ın kadınlara ve çocuklara yönelik geçmiş açıklamalarının kamuoyunda yarattığı tepkilere dikkat çekerek Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun açıklamasını paylaştı:

“Son günlerde dijital mecralarda yer alan; evlenme yaşına dair kesin kanun hükümlerini hiçe sayan ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran açıklamaların ardından, bu söylemlerin sahibi şahsın yarın bir kamu üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde konuşmacı olarak ağırlanacak olmasını endişeyle takip ediyoruz.

Üniversite öğrencilerinin demokratik haklarını kullanarak bu davetin iptali yönünde verdikleri dilekçelerin karşılıksız bırakılması, meselenin münferit bir görüş olmanın ötesine geçip kamusal ve akademik mecralarda meşrulaştırılmaya çalışıldığını göstermektedir.

Kadın Hakları Komisyonu olarak temel ilkeleri bir kez daha hatırlatıyoruz:

Kanunlar herkes için bağlayıcıdır: Türk Medeni Kanunu ile belirlenen evlenme yaşı ve çocuk hakları tartışmaya kapalıdır.

Suçu meşrulaştırmak ifade özgürlüğü değildir: Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden kadına yönelik şiddeti öven veya teşvik eden söylemlere kamu kurumlarında alan açılması kabul edilemez.

Üniversiteler bilimin ve hukukun alanıdır: Eğitim kurumları; anayasal düzeni, kadın haklarını ve yasaları ihlal etmeye teşvik eden zihniyetlerin propaganda mecrası olamaz.

Komisyon, öğrencilerin taleplerinin yanında olduğunu belirterek üniversite yönetimini sorumluluk almaya, yetkili makamları da kanuna aykırı davranışları teşvik eden söylemler hakkında yasal işlem başlatmaya çağırdı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuir Feminist Topluluğu da etkinlik öncesinde "Çocuk istismarını meşrulaştıran, kadın düşmanı Nureddin Yıldız'ın kampüslerimizde yeri yok" açıklamasını yaptı.

Topluluk, üniversitelerin kadınların ve çocukların haklarını hedef alan söylemlere alan açmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversiteler; çocuk yaşta evliliği savunan, kadınların yaşam hakkını ve özgürlüğünü hedef alan söylemlerin meşruiyet kazanacağı kürsüler değildir. Bilimsel eğitimin dini dogmalarla ikame edilmesine, kadınların ve çocukların yaşamları üzerinde tahakküm kuran anlayışların üniversite kürsülerine taşınmasına karşıyız.

Özerk, bilimsel, demokratik üniversiteyi savunuyoruz. Üniversitelerin heteropatriyarkal düzenin yeniden üretildiği alanlara dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Kampüslerimiz iktidarın ve yancılarının düşmanca söylemlerini yayabilecekleri alanlar değildir. Bilimin, özgürlüğün ve eşitliğin alanıdır.”

Nureddin Yıldız hakkında

İlahiyatçı ve yazar Nureddin Yıldız, 1960'ta Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl öğrenim gördü. Daha sonra Mekke'deki Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nin Usul-i Fıkıh Bölümü'nden mezun oldu. Sosyal Doku Derneği ve Sosyal Doku Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Yıldız, ağırlıklı olarak aile, evlilik, gençlik ve din konularında konferanslar veriyor.

Yıldız, 2015'te yaptığı bir konuşmada, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir" sözleriyle tepki çekti. İslam hukukunda evlilik için alt yaş sınırı bulunmadığını öne sürerek "7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkekle nikahlanabilir" dedi.

Kadınların çalışmasını “fuhuşa hazırlık” olarak nitelendiren Yıldız, “Kız çocukları cehennem kadar risktir”, "Hak arayan kadınlar ümmetin önünde engel” ve “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” gibi açıklamalarıyla da erkek şiddetini meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli barolar, çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran açıklamaları nedeniyle Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Kadınların dövülmesine ilişkin açıklamaları da tepki çeken Yıldız hakkında 2018'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yıldız'ın kendisini eleştiren bir kadın hakkında yaptığı şikâyet üzerine açılan hakaret davasında ise mahkeme, 2023'te kadın hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, Yıldız'ın açıklamalarının kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığını belirterek "suç işlemeye alenen teşvik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Üniversitelerde daha önce de protesto edilmişti

Nureddin Yıldız, 13 Mayıs 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edildi. Üniversite öğrencileri, çocuk istismarını ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran söylemlerin kampüslerinde yer bulmasına karşı çıkarak protesto düzenledi.

Protesto sırasında polis müdahalesiyle çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden altısı tutuklandı, daha sonra tahliye edildi.

Protestoya katılan 14 öğrenci ile eylemi takip ederken gözaltına alınan gazeteci Can Öztürk hakkında açılan dava ise sürüyor.

Davanın 23 Ekim 2026'da görülen duruşmasında savcı, gazeteci Can Öztürk'ün beraatini, 14 öğrencinin ise cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı 11 Ocak 2027'ye erteledi.

Yıldız daha önce de üniversitelerde protesto edilmişti. Mayıs 2016'da Edirne'de yapacağı konferans için tahsis edilen salon, Nar Kadın Dayanışması'nın başlattığı kampanyanın ardından iptal edildi. Mayıs 2025'te Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ndeki konuşması da protestolara neden oldu.