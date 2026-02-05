ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 12:30 5 Şubat 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 13:05 5 Şubat 2026 13:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Nureddin İsa Ahmed kimdir?

SDG ile geçici hükümet arasındaki anlaşma kapsamında SDG’nin Haseke Valiliği’ne önerdiği Nureddin İsa Ahmed, resmî atama kararının gelmesi hâlinde Haseke’nin ilk Kürt valisi olacak.

BİA Haber Merkezi

Nureddin İsa Ahmed kimdir?
Fotoğraf: ANHA

Nureddin İsa Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Geçici Hükümeti arasındaki 18 Ocak 2025 tarihli tam ateşkes ve entegrasyon anlaşması kapsamında, SDG tarafından Haseke Valiliği görevine önerildi.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026

SDG içerisinde “Ebu Omer Xanika” olarak da bilinen Nureddin İsa Ahmed, 1969 yılında Qamişlo'da (Kamışlı) doğdu. Şam Üniversitesi Makine ve Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1993 – 2012 yılları arasında Haseke ve Qamişlo'daki Kablolu ve Kablosuz İletişim Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yaptı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca Haseke ve Qamişlo arasında çeşitli resmî görevlerde çalıştı ve bu süreç 2012 yılına kadar sürdü.

2012 yılında Suriye ve Rojava’daki halk ayaklanmalarının başlamasıyla birlikte Baas rejimi karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle görevinden ihraç edildi.

2015 yılında kurulan SDG’nin halkla ilişkiler sorumlusu olarak öne çıktı ve ayrıca Genel Komutanlık üyesi olarak görev yaptı.

Ahmed, son on yıl içinde birçok görev üstlendi.

  • Cezaevleri yönetimi: Daha önce Qamişlo’daki Alaya Cezaevi’nin müdürlüğünü yaptı.
  • Aşiret ilişkileri: Arap nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde aktifti; aşiret liderleriyle olan ilişkilerini kullanarak Arap ve Kürt toplulukları arasındaki yerel anlaşmazlıkların yatıştırılmasında rol oynadı.
  • Saha koordinasyonu: Yerel güçler arasında ortak dosyaların yönetilmesine katkı sunan irtibat subaylarından biri olarak görev aldı.

Ahmed, Kürt siyasi sahnesinde etkili bir aileden geliyor. Oğlu Ömer, 2014 yılında Kobanî kentinde Miştenur Tepesi’nde IŞİD’le yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti. Oğlu ve yeğeni dâhil ailesinden 13 kişi, iç savaş boyunca yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Nureddin İsa Ahmed Mazlum Abdi sdg SDG-Şam anlaşması Suriye Kuzey ve Doğu Suriye
