Nureddin İsa Ahmed, Haseke'de törenle karşılandı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam’daki geçici hükümet arasında 30 Ocak’ta duyurulan anlaşma kapsamında SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Nureddin İsa Ahmed'in Haseke Valisi olarak görev yapmasını önerdi.

Nureddin İsa Ahmed kimdir?

Ahmed, dün akşam saatlerinde Haseke kentine geldiğinde El-Hamama kavşağındaki Dewara Kevok (Kevok Dörtyolu) bölgesinde Kuzey ve Doğu Suriye İç Güvenlik Güçleri yetkililerinin yanı sıra çok sayıda yurttaşın katıldığı törenle karşılandı.

10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?

"Resmi kararname yayınlanmadı"

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA) ve North Press Ajansı ile Erbil merkezli Rudaw karşılama törenini "Haseke’nin yeni Kürt valisi Nureddin Ahmed törenle karşılandı" başlıklarıyla duyurdu. Şam hükümeti kaynakları ise Ahmed hakkında henüz resmî bir atama kararı olmadığını bildirdi.

Şam merkezli çevrimiçi siyasal haber-yorum mecrası Enab Baladi’ye konuşan bir hükümet kaynağı, Ahmed hakkında henüz resmî bir görevlendirme kararı çıkarılmadığını söyledi. Ayrıca Haseke Valiliği Enformasyon Müdürlüğü de Haseke valisiyle ilgili herhangi bir görevlendirme yayımlandığını doğrulamadı.

Enab Baladi’nin adını ve görevini açıklamadığı hükümet kaynağı, Ahmed’in dün (4 Şubat( Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile, ardından Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani ile görüştüğünü ancak kendisi hakkında henüz resmî görevlendirme çıkmadığını belirtti.

BM, AB, AGİT, AVRUPA KONSEYİ, NATO, AKPM Şam-SDG anlaşmasına "haklar koşuluyla" uluslararası destek

"Görevin onaylanması üzerinde çalışıyoruz"

Ahmed ise geçtiğimiz günlerde North Press’e yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin valilik için sunduğu adaylık önerisini onayladığını ve iki gün içinde siyasi bir heyetle birlikte Şam’a gitmesinin planlandığını söyledi.

Rûdaw sunucusu Dilbixwin Dara'ya Haseke'yi yönetme planlarını anlattan Ahmed, Şam ile varılan anlaşma sonrası dönemi "yeni bir aşama" olarak nitelendirdi.

Valiliğin herkese açık olacağını kaydeden Ahmed, “Şehiler üzerine yemin ederim ki valilik kapısı evimin kapısından daha açık olacak. Yanıma gelemeyenlerin ben yanına gideceğim. İlerleyen zamanda bunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Haseke Valisi adayı Nureddin İsa Ahmed ve Rûdaw sunucusu Dilbixwin Dara

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak

Ahmed, Rûdaw'a yaptığı değerlendirmede görevlendirme için adının gündeme getirildiği sürece de değindi:

Rûdaw: Vali olduğunuzu nasıl öğrendiniz? Nureddin İsa Ahmed: Genel komutanımız Sayın General Mazlum Abdi beni arayarak, "Seni görmemiz lazım" dedi. Ben de "Tamam" dedim. Gittim ve "Seni Haseke Valiliği için önerdik" dediler. Hemen kabul ettiniz mi? Hayır, doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz zor olduğunu söyledim. "Neden?" diye sordu. O insanlarla ve o şekilde çalışmanın biraz zor olduğunu söyledim. "Ne olursa olsun iyidir" dedi. Bunun kendi kişisel kararı olmadığını, toplumun genel kararı olduğunu söyledi. Kürt ve Arap bileşenlerinin, 13-14 yıldır toplum içinde olmamdan sonra, herkesin bu görev ve herkesi temsil etmek için uygun olduğumu gördüğünü söyledi. Doğrusu böyle söyleyince durakladım ve "Tamam" dedim. Madem halkımız ve askeri ile siyasi yönetimimiz benden bunu umuyor, ben de hazırım dedim. Umuyoruz ki halkımızın bu umudunu boşa çıkarmayız. Bugün Haseke'ye gittim, hizmetler açısından birçok eksiklik olduğunu gördüm. Gerek Haseke'de gerekse Kamışlo'da. Şimdi bu sizin göreviniz, ne yapabileceksiniz? Planlarınız neler? Bu görevin başlangıcında, tüm bilgili insanların bize yardımcı olması gerektiğini gördüm. Ayrıca halkın da bize yardımcı olması gerekiyor. Tek elin sesi çıkmaz, herkesin bize sahip çıkması lazım. Nihai kararımız halkımıza ve vatanımıza hizmet etmektir ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Geçmişte Rojava'da bir savaştan diğerine geçiyorduk ama yine de özeleştiri yapıyoruz. Kürtler olarak da ilk kez kendimizi yönetiyoruz. Kurumlarımızda eksiklikler var ve bu eksiklikleri gidermemiz gerekiyor. Şimdi herkesin Kürtlük ruhuyla görevine sarılması ve rolünü görmesi lazım. Ekibinizi hazırladınız mı? Ekibimizi hazırladık ve birlikte Şam'a gideceğiz. Biz bir grup olarak hareket ediyoruz. İleride sizinle çalışacak bir ekip kuruldu mu? Şimdi görevin onaylanması üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen zamanda ekibimizi kuracağız. Vali olacağımı öğreneli bir hafta oldu. Ben de bir ekip seçmeye çalışıyorum. Vicdani bir sorumluluk omuzlarıma binmiş durumda.

