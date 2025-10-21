ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 18:19
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 19:01
2 dk Okuma

Nurcan Aslan’ın tahliyesi disiplin cezaları gerekçesiyle ikinci kez ertelendi

Aslan’ın disiplin cezaları yanı sıra 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmemesi de engellemeye gerekçe yapılarak, tahliyesi engellendi.

BİA Haber Merkezi

Nurcan Aslan’ın tahliyesi disiplin cezaları gerekçesiyle ikinci kez ertelendi
Fotoğraf: MA

Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahpus Nurcan Aslan’ın tahliyesi ikinci kez 6 ay ertelendi.

Aslan’a verilen 16 yıl 8 aylık cezanın kapalı cezaevinde geçirilmesi gereken kısmı 22 Haziran’da sona erdi. Ancak 4 gün önce toplanan cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, Nurcan Aslan’ın infaz edilmemiş disiplin cezalarının olduğunu ileri sürerek, tahliyesini 6 ay boyunca engelledi.

İkinci kez erteleme

Bu sürenin sona ermesi üzerine ikinci defa 14 Ekim’de toplanan kurul, ilk 6 aylık sürede infaz edilmemiş disiplin cezalarını infaz etmesine rağmen Aslan'ın tahliyesini bir kez daha engelledi. Bu kez gerekçe olarak geçmişte aldığı disiplin cezalarını gösterdi.

Diğer yandan Nurcan Aslan’ın 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmemesi de engellemeye gerekçe yapılarak, tahliyesi 6 ay daha ertelendi.

Meclis'e taşındı

Nurcan Aslan, bu durumu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ile Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan’a bildirdi. Milletvekilleri söz konusu durumu Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na taşıdı.

Yapılan başvuruda, infaz edilmiş disiplin cezasının engellemeye gerekçe yapılmasına tepki gösterildi.

"Kalıcı cezalandırma rejimi"

Başvuruda bu halin Anayasa aykırı olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kanun koyucu, disiplin cezalarını ‘geçici araçlar’ olduğunu öngörmüş; infaz süreci içinde bunların kaldırılmasıyla birlikte etkilerinin de sona ereceğini kabul etmiştir. Buna rağmen, aynı fiil üzerinden sürekli olumsuz kanaat kurulması, infaz sürecini bir kalıcı cezalandırma rejimine dönüştürmektedir.

"Kaldı ki hükümlünün son 6 aylık gelişim dönem puanının 56,00 olduğu; yani Adalet Bakanlığı’nın iyi hâl değerlendirmesinde esas aldığı 40 puanlık alt eşiğin oldukça üzerinde bulunduğu açıkça ortadadır. Dolayısıyla hem infaz edilmiş hem de süresi geçmiş bir disiplin cezasının bu şartlarda yeniden gerekçe yapılması, artık ceza hukukunun değil, keyfî idari kanaatin alanına girmektedir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Nevroz Uysal Aslan dem parti Nurcan Aslan TBMM İdare ve Gözlem Kurulu
