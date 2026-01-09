ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 09.01.2026 08:03 9 Ocak 2026 08:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.01.2026 08:05 9 Ocak 2026 08:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Nur Köşker’den yeni açıklama: ‘Husumet’ diyerek geçiştirilemez

Köşker, kendisi hakkında “uygunsuz davranışlar” iddiasının ortaya atılmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nur Köşker’den yeni açıklama: ‘Husumet’ diyerek geçiştirilemez
*Nur Köşker

“Uyuşturucu” operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında tartışmalar sürerken, eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den yeni bir açıklama geldi.

Ersoy’un tutuklanmasının ardından medya sektöründe çeşitli iddialar gündeme gelirken, ilk açıklamalardan biri Nur Köşker’den gelmişti.

Köşker, Ersoy’un kendisine baskı uyguladığını, taciz içeren davranışlarda bulunduğunu ve mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü. Mehmet Akif Ersoy ise savcılığa verdiği ek ifadede bu iddiaları kesin bir dille reddederek iftira olduğunu savunmuştu.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Nur Köşker, X (eski Twitter) hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Köşker, kendisi hakkında “uygunsuz davranışlar” iddiasının ortaya atılmasına tepki göstererek şu soruları yöneltti:

“Eğer sorun benim tutumumsa, böyle biri neden uzun süre kurumda tutuldu ve ana haber bültenini sundu? Habertürk’e girişimin bir kadın yönetici aracılığıyla gerçekleştiği de unutulmamalıdır.”

Asıl problemin, sektörde birçok kadına yönelik taciz iddialarıyla anılan bir ismin genel yayın yönetmeni yapılmasıyla başladığını savunan Köşker, istifa kararını kendisini korumak için aldığını vurguladı.

Köşker açıklamasında ayrıca, aynı dönemde başka deneyimli kadın spikerlerin de kanaldan ayrılmak zorunda kalmasına dikkat çekerek, bu durumun nasıl açıklanabileceğini sordu. Ekran deneyimi olmayan ve televizyonculuk geçmişi bulunmayan bazı isimlerin önemli pozisyonlara getirilmesini de eleştiren Köşker, liyakat vurgusu yaptı.

“Eğer mesele liyakatsa, bu tablo kamuoyuna mantıklı biçimde açıklanmalıdır. Aksi halde her şey ‘husumet’ diyerek geçiştirilemez” diyen Köşker, açıklamasını “Allah, liyakat ve vicdan yerine başka saiklerle hareket edenlerden tüm kadınları korusun” sözleriyle tamamladı.

Ne olmuştu?

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınmasının ardından ABD’de yaşayan Nur Köşker, Ersoy’un taleplerini kabul etmediği için Habertürk’ten ayrılmak zorunda kaldığını iddia etmişti. Ersoy ise savcılıktaki ifadesinde Köşker’in “saçma davranışları” nedeniyle kanaldan çıkarıldığını ve bu nedenle kendisine husumet beslediğini öne sürmüştü.

Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı
Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı
11 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nur Köşker medyada cinsel taciz medyada cinsel şiddet mehmet akif ersoy
