Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı

Habertürk'ten istifa eden eski sunucu Nur Köşker, kanalın tutuklanan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un kendisini sistematik olarak taciz ettiğini açıkladı. Köşker ayrıca, Ersoıy’un kendisini işten çıkarma ile tehdit ettiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

“Ben utanarak yazıyorum, kendisi utanmıyordu”

Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy tarafından uzun süredir taciz edildiğini ve tehditler sonucu o dönem işinden ve ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Köşker, bu tacizin uzun süre devam ettiğini ve boyun eğmediği takdirde mobbingle tehdit edildiğini söyledi.

Köşker’in paylaşımı şöyle:

"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.

Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim.

Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.

Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."

"Yarattıkları pislikten üzerimize sıçrayan kısım"

Gazeteci Bahadır Özgür, konuya dair şu paylaşımı yaptı:

"Mehmet Akif Ersoy vakasına dair haberler, malesef toptan kadın gazetecilerin itibarını zedeleyici bir tarzda yağıyor. Ersoy umurumda değil. Siyasi güç ve çıkar ilişkilerinin yarattığı yozlaşmanın yeni bir simgesi daha, o kadar. İrin yıllardır her taraftan patlıyor zaten. Ama eskiden beri medyada, kadın gazetecilerin kariyerlerine dair şüpheli bir 'erkek bakışının' hakim olduğunu da meslekten olan herkes biliyor. Ve şimdi bir kez daha aynı bakış perçinleniyor. Yarattıkları pislikten üzerimize sıçrayan kısım da bu oluyor işte."

