ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2025 08:42
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2025 13:44
3 dk Okuma

Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı

Köşker, “Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini taciz ettiğini açıkladı

Habertürk'ten istifa eden eski sunucu Nur Köşker, kanalın tutuklanan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un kendisini sistematik olarak taciz ettiğini açıkladı. Köşker ayrıca, Ersoıy’un kendisini işten çıkarma ile tehdit ettiğini söyledi.

Telegram Telegram kanalımıza katılın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

“Ben utanarak yazıyorum, kendisi utanmıyordu”

Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy tarafından uzun süredir taciz edildiğini ve tehditler sonucu o dönem işinden ve ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Köşker, bu tacizin uzun süre devam ettiğini ve boyun eğmediği takdirde mobbingle tehdit edildiğini söyledi.

Köşker’in paylaşımı şöyle:

"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.

Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim.

Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.

Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."

Medyada cam tavan engelleri ve güç mesafesi algısı nedir? Nasıl çözülür?
ÖZLEM ŞEN İLK KİTABINI ANLATTI
Medyada cam tavan engelleri ve güç mesafesi algısı nedir? Nasıl çözülür?
23 Temmuz 2024

"Yarattıkları pislikten üzerimize sıçrayan kısım"

Gazeteci Bahadır Özgür, konuya dair şu paylaşımı yaptı:

"Mehmet Akif Ersoy vakasına dair haberler, malesef toptan kadın gazetecilerin itibarını zedeleyici bir tarzda yağıyor. Ersoy umurumda değil. Siyasi güç ve çıkar ilişkilerinin yarattığı yozlaşmanın yeni bir simgesi daha, o kadar. İrin yıllardır her taraftan patlıyor zaten. Ama eskiden beri medyada, kadın gazetecilerin kariyerlerine dair şüpheli bir 'erkek bakışının' hakim olduğunu da meslekten olan herkes biliyor. Ve şimdi bir kez daha aynı bakış perçinleniyor. Yarattıkları pislikten üzerimize sıçrayan kısım da bu oluyor işte."

Köşker'in paylaşımı şöyle:

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nur Köşker Kadın gazetecilere şiddet kadın gazetecilere baskı mehmet akif ersoy
ilgili haberler
Mehmet Akif Ersoy 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı
Bugün 10:25
/haber/mehmet-akif-ersoy-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi-314401
Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü
2 Aralık 2025
/haber/erkekler-kasimda-25-kadini-oldurdu-314102
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı
23 Kasım 2025
/haber/2020-2025-erkekler-en-az-1923-kadini-oldurdu-4436-kadini-yaraladi-313776
377 paylaşım tek bir günde: Erkekler kadınların beyanını hedef aldı
5 Eylül 2025
/haber/377-paylasim-tek-bir-gunde-erkekler-kadinlarin-beyanini-hedef-aldi-311201
Medyada Kadın Olmak
6 Eylül 2004
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mehmet Akif Ersoy 'uyuşturucu' soruşturmasında tutuklandı
Bugün 10:25
/haber/mehmet-akif-ersoy-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi-314401
Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü
2 Aralık 2025
/haber/erkekler-kasimda-25-kadini-oldurdu-314102
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
2020–2025: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı
23 Kasım 2025
/haber/2020-2025-erkekler-en-az-1923-kadini-oldurdu-4436-kadini-yaraladi-313776
377 paylaşım tek bir günde: Erkekler kadınların beyanını hedef aldı
5 Eylül 2025
/haber/377-paylasim-tek-bir-gunde-erkekler-kadinlarin-beyanini-hedef-aldi-311201
Medyada Kadın Olmak
6 Eylül 2004
Sayfa Başına Git