ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2025 13:30
2 dk Okuma

HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER - 3

Nur: Feminizm dine değil, ataerkil yapıya karşı

Müslüman feministlerden Nur “Değerlerime ters düşmüyorum, adaletsizliğe de sessiz kalmıyorum” diyor ve ekliyor: Tüm mücadelemiz, eşit onurlu ve var olduğumuzu göstermek.”

Selin Işık

Selin Işık

Selin Işık

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir protesto ya da toplumsal eylem sırasında çekilmiş bir kare yer alıyor. Kalabalık bir grup insanın arasında, bir kişi elleriyle mavi renkte bir döviz tutuyor. Dövizde siyah, büyük harflerle şunlar yazıyor: "SEN, BEN, BİZ BİRBİRİMİZİN ÇARESİYİZ" Arka planda başka dövizler ve katılımcılar da görülüyor ancak netlik bu dövize odaklanmış. Yazının içeriği güçlü bir toplumsal dayanışma mesajı taşıyor. Bu cümle, bireylerin ancak birlikte hareket ederek çözüm bulabileceğine, topluluk olmanın gücüne ve karşılıklı desteğe vurgu yapıyor. Fotoğrafın ışığı ve ortamı, gece ya da akşam saatlerinde, yoğun ve coşkulu bir protesto atmosferini yansıtıyor. Dövizin elde taşınışı, bireysel bir direnişin aynı zamanda kolektif bir sese dönüştüğünü ifade ediyor. Bu tür bir görsel, özellikle toplumsal mücadele, hak arayışı ya da dayanışma temalı içeriklerde güçlü bir sembol olabilir.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org / Serra Akçan

Müslüman Feministler serisinin üçüncü yazısında Nur I. ile feminizme yaklaşımını, toplumsal eşitsizlikle mücadelesini ve Müslüman feminist bir gelecek vizyonunu konuştuk.

“Değerlerime ters düşmüyorum ama adaletsizliğe de sessiz kalmıyorum” diyen Nur, bu yolculukta kendi dengesini kuran bir kadın.

37 yaşında, sosyal hayatta aktif ve profesyonel yaşamını sürdüren Nur, kendisini Müslüman feminist olarak tanımlıyor.

İnancını hayatının merkezine koyarken, aile kurumuna verdiği önem ve ahlaki değerlere bağlılığıyla geleneksel bir yaşam tarzını benimsiyor. Ancak bu, değişime kapalı olduğu anlamına gelmiyor:

“Kendi adıma geleneklerime ve inancıma sahip çıkarken, bugünün sorunlarını görmezden gelmiyorum. Değerlerime ters düşmüyorum ama adaletsizliğe de sessiz kalmıyorum.”

“Kadınlar emek veriyor fakat karar mekanizmasında yok”

Kadınların iş ve aile hayatında yoğun sorumluluklar taşımasına rağmen, karar alma süreçlerinde çoğu zaman dışlandığını gözlemleyen Nur, bu adaletsizliği fark ettiği anda feminizmle tanışmış. Toplumsal, siyasal ve ekonomik eşitlik talebinin sadece söylemde değil, pratikte de karşılık bulması gerektiğine inanıyor:

“Kadınlar her alanda ciddi emek gösteriyor ama fikirleri çoğu zaman duyulmuyor. Bu da beni daha derin bir sorgulamaya itti.”

Nur’un feminizm anlayışı inancıyla çelişmiyor, aksine birbirini destekliyor. Bu noktada en büyük referans kaynaklarından biri Kur’an-ı Kerim:

“‘Kim inanmış bir insan olarak, erkek olsun kadın olsun, yararlı işler yaparsa ona güzel bir hayat yaşatacağız’ (Nahl 16/97). Bu ayet, inancımın temelinde adaletin olduğunu ve cinsiyet farkı gözetmeksizin iyi işler yapanların karşılığını alacağını söylüyor.”

Feminizmi, dinin özüne değil, dini baskı aracı hâline getiren ataerkil yapıya karşı bir duruş olarak görüyor:

“Feminizm, kadının hakkını engelleyen anlayışa karşı sergilenen bir adalet talebidir.”

Nur, kendisini muhafazakâr çevrede “fazla özgür”, seküler çevrede ise “fazla muhafazakâr” olarak algılandığını söylüyor. Bu durum, ona göre aidiyet krizine sebep olsa da, özgün duruşunu güçlendiriyor. Mücadelesini aile, eğitim, kadın hakları ve toplumsal şiddet alanlarında sürdürüyor.

Geleceğe dair vizyonu: Güçlü ve özgür kadınlar

Nur, gelecek kuşak Müslüman feminist kadınları şöyle hayal ediyor:

“Kendinden ödün vermeden hak arayan, baskılara boyun eğmeyen, özgür düşünebilen, güçlü kadınlar…”

Ve sözünü şöyle noktalıyor:

“Sözün özü: tüm mücadelemiz, eşit onurlu ve var olduğumuzu göstermek.”

Ahsen İpek: Feminizm tam olarak haklarımı tanıma sürecidir
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER - 2
Ahsen İpek: Feminizm tam olarak haklarımı tanıma sürecidir
27 Mayıs 2025
Başörtüsünden zindana, Meclis’ten direnişe: Hüda Kaya
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER - 1
Başörtüsünden zindana, Meclis’ten direnişe: Hüda Kaya
26 Mayıs 2025

*"Hem Müslüman Hem De Feministler" yazı dizisi adını gazeteci Nebiye Arı'nın belgeselinden alıyor.

(SI/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Müslüman feminist kadınlar Hem Müslüman Hem Feminist feminist mücadele
Selin Işık
Selin Işık
tüm yazıları

Sakarya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2024). Mayıs 2025 bianet stajyeri.

ilgili haberler
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER ANLATIYOR - 4
Şeyma: İnancımla değil, baskıyla mücadele ediyorum
Bugün 11:53
/haber/seyma-inancimla-degil-baskiyla-mucadele-ediyorum-307870
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER ANLATIYOR - 4
Şeyma: İnancımla değil, baskıyla mücadele ediyorum
Bugün 11:53
/haber/seyma-inancimla-degil-baskiyla-mucadele-ediyorum-307870
diğer yazıları
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER - 4
Şeyma: İnancımla değil, baskıyla mücadele ediyorum
Bugün 11:53
Şeyma: İnancımla değil, baskıyla mücadele ediyorum
Herkese açık, erkek egemenliğe kapalı: Kadınlarla Jam
Bugün 09:00
Herkese açık, erkek egemenliğe kapalı: Kadınlarla Jam
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER - 2
Ahsen İpek: Feminizm tam olarak haklarımı tanıma sürecidir
27 Mayıs 2025
Ahsen İpek: Feminizm tam olarak haklarımı tanıma sürecidir
HEM MÜSLÜMAN HEM DE FEMİNİSTLER - 1
Başörtüsünden zindana, Meclis’ten direnişe: Hüda Kaya
26 Mayıs 2025
Başörtüsünden zindana, Meclis’ten direnişe: Hüda Kaya
Erkek şiddetine sistematik indirim: Sistematik hoşgörü
25 Mayıs 2025
Erkek şiddetine sistematik indirim: Sistematik hoşgörü
Sayfa Başına Git