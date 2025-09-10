Nur Betül Aras ve Abdullah Esin tutuklandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından sosyal medyada başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden yazar Nur Betül Aras ile siyaset bilimci Abdullah Esin tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “suç işlemeye tahrik” suçları kapsamında, “provokatif dezenformasyon içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen” hesaplara yönelik işlem başlatıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Aras ve Esin’in yanı sıra Emrah Gülsunar ile sokak röportajlarıyla bilinen “Sokak Kedisi” mahlasını kullanan Ebru Uzun Oruç ve çevirmen Ebru Erbaş da da bulunuyordu. Süreç sonunda Aras ve Esin tutuklanırken, Erbaş, Gülsunar ve Oruç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aras'ın avuaktı şu paylaşımı yaptı: “Nur Betül tutuklanarak Silivri Cezaevine sevk edildi. Kararı duyduktan sonra yalnızca kızını göremeyeceği, kızının yanında olamayacağı için kaygılandı. Gözaltına alındığı andan itibaren düşündüğü tek şey buydu zaten.

Güzel günlerin geleceğini, sizlere bunu iletmemi istedi. Hukuksuzluğa da karanlığa da alışmayacağız. Nur Betül çıkacak ve her zamanki gibi dimdik durarak mücadeleye devam edecek.”

bianet’e konuşan Aras’ın avukatı, Aras’ın “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiası ile tutuklandığını söyledi.

