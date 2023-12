Nûman Kûrtûlmûşî axaftina Tûncer Bakirhanî ya bi Kurdî di nêvî de qut kir

Li Parlamentoyê careke din axaftina bi kurdî hate astengkirin. Hevserokê Giştî yê Partiya Gelan a Wekhevî û Demokrasiyê (DEM Partî) Tûncer Bakirhan, li Parlamentoyê di dema hevdîtinên derbarê budceyê de yên Civata Giştî, bi kurdî dest bi axaftina xwe kir.

Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuşuyor. https://t.co/qkcFvzWtIe — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 11, 2023

Bakirhanî di axaftina xwe de got, “Belê. Ez dixwazim bi kurdî, bi zimanê dayika xwe destpê bikim. Silav ji gelê me re. Silav ji hemû temaşevanan re. Silav li hevalên me yên li zindanan. Silav li şopdarên jin, jiyan, azadî re. Silav li keda demokrasî û heqîqetê re…”

Di dema axaftina Bakirhanî de, Wekîlê Serokê Koma IYI Partiyê û Parlamenterê Îzmîrê Mûsavat Dervîşoglûyî li cihê lê rûniştî, got “Me fam nekir.”

Serokê Parlamentoyê Nûman Kûrtûlmûşî jî ji Bakirhanî re got, “Birêz Bakirhan, Em weke Parlamentoyê dixwazin hûn tirkiya axaftinên xwe jî bikin. Ev der Meclîsa Gel a Mezin a Tirkiyeyê ye, li vir wê bi tirkî bêaxaftin, ji ber zimanê me yê fermî tirkî yî, em li bende ne hûn bi tirkî biaxivin. Em li ser navê hevalên xwe ji we jî tirkiya vê dixwazin.”

Mûsavat Derwîşoglû careke din kete navberê û bang li Kûrtûlmûşî kir û got, “Ev tiştekî ferz e mîrza.”

Piştî vê rewşê Bakirhan bi tirkî axivî.

Axaftina Bakirhanî di zabitnameyan de bi rengê “…”(*) hate nivîsîn. Peyvên wî yên bi kurdî yên di nava tirkî de hatin sansurkirin. (HA/FD)