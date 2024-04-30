Numan Kurtulmuş "yeni anayasa" için Özgür Özel'i ziyaret etti

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret eden Kurtulmuş, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada anayasanın içeriğiyle ilgili konuşmadıklarını, usul konusunu ele aldıklarını ve görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur. Milletin anayasası olur. Hep birlikte bir yol bulacağız" dedi ve "Mayıs sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini alaca[klarını]" aktardı.,

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Kurtulmuş "Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar ve sonraki dönemde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kararı Meclis verecektir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel ise, görüşmeden sonra "Bugün Türkiye'nin çok farklı sorunları varken yeni anayasa toplumun ihtiyaçlarının neresindedir düşünmek lazım. Grubumuzla değerlendireceğiz." dedi.

Özel: "Anayasaya uyulmuyor"

"Anayasa yapılacaksa, uyacaksak yapılır. Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur?" diyen Özel, bundan sonraki süreçte partiler arası müzakerelerin önemine de vurgu yaptı.

"Taksim'i kapatmak anayasaya aykırıdır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. Gezi tutukluları hakkında verilmiş hak ihlalleri kararları vardır. Onları Bakırköy'de Silivri'de tutmak anayasa kararını tanımamaktır."

Partiler arası müzakerelerin önemini yeniden vurgulayan Özel, "Siyasilerin el sıkışmasını hep savundum, savunacağım. Müzakere başka bir şeydir, iletişim başka bir şeydir. Anayasaya yemin etmiş bizlerin birbirine yeminine sadık kalmasını beklemek her birimizin görevidir" dedi.

(AEK)