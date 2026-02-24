ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 10:20 24 Şubat 2026 10:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 10:23 24 Şubat 2026 10:23
Okuma Okuma:  1 dakika

Numan Kurtulmuş'tan 'süreç yasaları' için parti turu

Kurtulmuş, Meclis gündemine gelmesi gerektiğini vurguladığı düzenlemeler kapsamında siyasi partileri ziyaret ediyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu geçen hafta kabul edildi. Kurtulmuş bu kapsamda, siyasi partileri ziyaret edecek.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Kurtulmuş’un ziyaret programı şöyle:

24 Şubat Salı

  • 12.00 Milliyetçi Hareket Partisi,
  • 15.30 Cumhuriyet Halk Partisi
  • 16.30 DEM Partisi

25 Şubat Çarşamba

  • 15.00 Yeni Yol Partisi
  • 16.00’da AKP

"Gereğini yerine getirmek lazım"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak rapora ilişkin geçen hafta, "Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bir yere kadar geldikten sonra böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım" açıklaması yapmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş TBMM çözüm komisyonu ortak rapor barış ve demokratik toplum süreci çözüm süreci
