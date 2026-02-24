Numan Kurtulmuş'tan 'süreç yasaları' için parti turu

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu geçen hafta kabul edildi. Kurtulmuş bu kapsamda, siyasi partileri ziyaret edecek.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Kurtulmuş’un ziyaret programı şöyle:

24 Şubat Salı

12.00 Milliyetçi Hareket Partisi,

15.30 Cumhuriyet Halk Partisi

16.30 DEM Partisi

25 Şubat Çarşamba

15.00 Yeni Yol Partisi

16.00’da AKP

"Gereğini yerine getirmek lazım"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak rapora ilişkin geçen hafta, "Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bir yere kadar geldikten sonra böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım" açıklaması yapmıştı.

