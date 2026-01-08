Numan Kurtulmuş: SDG’nin bir an evvel entegrasyonunun sağlanması lazım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM Basın Koridoru’ndaki parlamento muhabirlerini ve Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Meclis İçtüzüğü’nün daha fazla söz almayı mümkün kılacak, birtakım uzun tartışma sürelerinden ziyade etkin tartışmayı güçlendirecek şekilde yeniden ele alınabileceğini, yeni ve sivil bir anayasanın ise Meclis’in önünde temel bir ödev olarak durduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Gazze’deki saldırıları “insanlık için bir dönüm noktası” olarak niteleyerek uluslararası hukukun fiilen çöktüğünü, Venezuela örneğiyle birlikte dünyada “orman kanunlarının” egemen olduğu yeni bir kaos dönemine girildiğini ifade etti.

“PKK’nın bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması lazım”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kurtulmuş, Halep’te devam eden saldırıların sorulması üzerine, 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasının Suriye’nin güvenliği için de elzem gördüklerini belirterek, şöyle dedi:

“İsrail, Suriye’deki Sünni Arapları sevmiyor, Suriye’nin Kürtlerini seviyor değildir. İsrail için bölgenin bütün halkları kendi tabirleriyle, Siyonist ideolojinin çarpık yaklaşımıyla kendilerine itaat etmek zorunda olan kölelerdir. Bölge halklarının, Suriye’deki bütün unsurların, birliği, beraberliği, kardeşliği, entegrasyonu bir arada yeni bir Suriye inşa etme idealini esas almaları lazım. 10 Mart Mutabakatı’nda varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye’de özellikle SDG’nin de bir an evvel Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım.

“Bu, Suriye Türklerinin, Suriye Araplarının lehine olandır, Suriye’nin bütün unsurlarının geleceği için önemli olan yaklaşımdır. Bizim için bu sürecin başlangıcındaki önemli noktalardan birisi İmralı’dan gelen çağrıydı. 27 Şubat çağrısında da esas mesele, artık örgütün silahlı mücadeleyi geride bıraktığı, bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasının ortaya konulduğu iradeydi. Biz Türkiye olarak bunu esas alırız. Asıl olan PKK’nın bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve bunun için de sürecin hızlandırılarak, zaman zaman da kolaylaştırılarak tamamlanması lazım. Bizim amacımız şu anda Halep’te görülen çatışmaların bir an evvel sonlandırılması.

“Suriye’deki düzensizlik Türkiye için hayati bir güvenlik sorunu”

“Her yerde, her bölgede, her şehirde, her mahallede silahlı adamların, örgütlerin olduğu bir ülke düşünülemez. Böyle bir ülke olmaz, kim isterse istesin olmaz. Böyle bir ülkeye de kimse müsaade etmez. Dolayısıyla mesele Suriye’nin toprak bütünlüğüdür. Arap’ın da Kürt’ün de Türkmen’in de bütün etnik yapıların, bütün mezhebi yapıların sözünün itibarı olduğu, güçlü bir Suriye devlet yapılanmasına ihtiyaç var. Biz bunun için her türlü telkini, her türlü tavsiyeyi ortaya koymaya çalışıyoruz.

“Suriye’deki düzensizliğin de Türkiye için önemli, hayati bir güvenlik sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada da hassasiyetlerimizin herkes farkındadır. Hem Suriye içi aktörler hem de Suriye dışı aktörlerin hepsi Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetinin farkındadır. Yani Türkiye, ‘Suriye’de birlik beraberlik olsun’ derken sadece bir temennide bulunmuyor, kendisi için yaşamsal bir sınırı ortaya koyuyor.” (TY)