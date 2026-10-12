Numan Kurtulmuş: Savaş ekonomisinden barış ekonomisine geçilecek

*TBMM'de kurulan komisyon raporunun 47, ardından çıkan yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, terörün sona ermesiyle bölgede "barış ekonomisi"nin ortaya çıkacağını ve bunun dünyaya örnek olacağını söyledi. Suriye, Irak ve bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini vurgulayan Kurtulmuş, provokasyon risklerine rağmen sürecin ilerleyeceğini belirtti.

*Türkiye'nin 50 yıldır terör sorunuyla uğraştığını, bunun on binlerce ölüme ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açtığını belirten Kurtulmuş, sürecin başarısı için üç temel koşul saydı: silahların tamamen bırakılması, hukukun üstünlüğü ve demokratik gelişme, bölgesel ekonomik kalkınma.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet politikası haline geldiğini belirterek, sürecin başarıya ulaşması için silahların tamamen bırakılması, hukukun üstünlüğü ve demokratik gelişmenin güçlendirilmesi, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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ANKA'nın haberine göre, Kurtulmuş, “Terörün sona ermesiyle birlikte bu bölgede yeni bir kavram olarak barış ekonomisi ortaya çıkacak” dedi.

Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yaklaşık 50 yıldır terör sorunuyla uğraştığını belirtti. Bu sürecin on binlerce insanın ölümüne ve en az 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açtığını söyleyen Kurtulmuş, sorunun çözümü için artık devlet aklıyla toplum vicdanının bir araya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutumunu ve diğer siyasi partilerin katkılarını sürecin ilerlemesinde etkili bulan Kurtulmuş, toplumsal desteğin de giderek arttığını söyledi.

“Rapor kapının aralanmasıydı, yasa kapının sonuna kadar açılmasıdır”

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına değinen Kurtulmuş, 50 milletvekilinin görev aldığı komisyonun 21 toplantı yaptığını ve hazırlanan raporun 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini hatırlattı.

Sürecin ikinci önemli adımının 10 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilen yasa olduğunu belirten Kurtulmuş, yasanın 467 milletvekilinin oyunu aldığını söyledi.

Kurtulmuş, “Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı, barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep birlikte kalkınmanın kapısıdır” dedi.

“Artık silahlar tamamen geride kalmalıdır”

Sürecin başarıya ulaşması için üç temel başlıkta adım atılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bunları silahların tamamen bırakılması, hukukun üstünlüğü ve demokratik gelişmenin güçlendirilmesi ile bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi olarak sıraladı.

Kurtulmuş, “Birinci mesele silahların tamamıyla susması ve silahlı mücadele kısmının Türkiye tarihinden kaldırılmasıdır” diye konuştu.

İkinci aşamada hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Silahlarını bırakmış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü içerisinde kendisini iyi ifade edebilen Türkiye siyasetinin inanın ki hiçbir çözemeyeceği mesele yoktur” dedi.

Üçüncü aşamanın bölgesel kalkınma olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye, Suriye, Irak ve diğer bölge ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Barış ekonomisi bütün dünyaya örnek olacak”

Şehirler arasında kurulacak işbirliğinin bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini belirten Kurtulmuş, Kalkınma Yolu Projesi’nin de bölge halklarına katkı sunacağını söyledi.

Kurtulmuş, “Terörün bitmesiyle kaybedecek olan bir grup daha var. Terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Terörün sona ermesi, terörsüz bölgenin kurulmasıyla birlikte bu bölgede yeni bir kavram olarak barış ekonomisi ortaya çıkacak ve barış ekonomisindeki kazanımlarımız bütün dünyaya örnek olacaktır” diye konuştu.

Suriye’de en az 3 milyon Türkçe konuşan ve Türkiye’ye bağlılık duyan Suriyeli bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bölgesel kalkınma için üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de katkı sunması gerektiğini belirtti.

Sürecin önünde provokasyon riskleri bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Cumhuriyet tarihinin en zor meselesinde büyük bir mesafe katettik. Sonuç aldık, alacağız” dedi. Kurtulmuş, sürecin yalnızca silahlı faaliyetlerin sona ermesinden ibaret olmadığını, halklar arasındaki bağların yeniden güçlendirilmesini de kapsadığını söyledi.

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(EMK)