Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.

ORTAK RAPORDA NELER YER ALACAK? "Temel ilkelerle 'eve dönüş' yasası; AİHM kapsamında 'umut hakkı' yer bulabilir"

TBMM Başkanlığına ilk olarak CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, daha sonra AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, bir süre sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve son olarak Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya geldi.

"Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var"

Emir'in Kurtulmuş ile görüşmesi bir saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, "Demokrasimizin temellerine böylesine saldırıların olduğu, hukuk devletimizin böylesine yerle bir edildiği bir süreçte çok daha olumlu bir ortamda görüşme yapmayı dilerdik. Ama yine de diyaloğun, konuşmanın, karşılıklı görüşleri tartışmanın her zaman gereğine ve yararına inandık. Bu çerçevede bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Emir, "Ortak rapordaki son durum nedir" sorusuna "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var" yanıtını verdi. Bir sonraki toplantı tarihinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

"Özel bir görüşme"

Feti Yıldız da yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine rapor ile ilgili görüşmediklerini, "özel" bir görüşme yapıldığını söyledi.

Bülent Kaya raporun son haline yakın olunduğunu belirtirken Abdulhamit Gül ise TBMM Başkanlığından soruları yanıtlamadan ayrıldı.

(AB)