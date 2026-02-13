ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 11:24 13 Şubat 2026 11:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 11:32 13 Şubat 2026 11:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

MHP'li Feti Yıldız yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine rapor ile ilgili görüşmediklerini, "özel" bir görüşme yapıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.

"Temel ilkelerle 'eve dönüş' yasası; AİHM kapsamında 'umut hakkı' yer bulabilir"
ORTAK RAPORDA NELER YER ALACAK?
"Temel ilkelerle 'eve dönüş' yasası; AİHM kapsamında 'umut hakkı' yer bulabilir"
12 Şubat 2026

TBMM Başkanlığına ilk olarak CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, daha sonra AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, bir süre sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve son olarak Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya geldi.

"Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var"

Emir'in Kurtulmuş ile görüşmesi bir saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, "Demokrasimizin temellerine böylesine saldırıların olduğu, hukuk devletimizin böylesine yerle bir edildiği bir süreçte çok daha olumlu bir ortamda görüşme yapmayı dilerdik. Ama yine de diyaloğun, konuşmanın, karşılıklı görüşleri tartışmanın her zaman gereğine ve yararına inandık. Bu çerçevede bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Emir, "Ortak rapordaki son durum nedir" sorusuna "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var" yanıtını verdi. Bir sonraki toplantı tarihinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

"Özel bir görüşme"

Feti Yıldız da yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine rapor ile ilgili görüşmediklerini, "özel" bir görüşme yapıldığını söyledi.

Bülent Kaya raporun son haline yakın olunduğunu belirtirken Abdulhamit Gül ise TBMM Başkanlığından soruları yanıtlamadan ayrıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
abdulhamit gül Feti Yıldız MHP barış ve demokratik toplum süreci çözüm komisyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git