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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 17:37
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2025 17:52
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Numan Kurtulmuş, LeMan önergesini ‘pogromlar hatırlatıldığı’ için iade etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partili Özgül Saki'nin LeMan dergisine yönelik saldırıyı pogromlara benzettiği soru önergesini, “kişisel görüş içerdiği” ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Numan Kurtulmuş, LeMan önergesini ‘pogromlar hatırlatıldığı’ için iade etti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Muhammed peygamberi tasvir ettiği iddiasıyla LeMan dergisinin düzenlenen saldırıyı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu. Bunun için TBMM başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Saldırıyı linç girişimi olarak nitelendiren Saki, soru önergesinde “Olay sırasında İstiklal Caddesi’nde toplanan grupların 'katliam çağrısı' ve ‘ölüm tehditleri’ içeren ifadelerle sokakta barışçıl biçimde bulunan yurttaşları hedef göstermesi, ülke tarihinde yaşanmış Sivas, Maraş, Çorum gibi pogromları hatırlatmakta ve ciddi bir güvenlik zafiyetine işaret etmektedir” dedi.

Yerkikaya’dan LeMan dergisi önünde yaşanan tehdit ve saldırı çağrılı eylem ile bu bağlamda dergi çalışanlarının gözaltına alınması, çifte standart, ifade özgürlüğü ihlali, güvenlik önlemleri eksikliği ve olayın toplumsal etkileri hakkında İçişleri Bakanlığı’nın adli, idari, hukuki ve etik sorumluluklarına dair kapsamlı bir açıklama istedi.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önergeyi Meclis İçtüzüğü'ne aykırı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle iade etti. Önergede, yaşanan olayın Sivas, Maraş, Çorum gibi pogromların hatırlattığının belirtilmesinin ‘kişisel görüş’ olduğunu savundu.

Söz konusu kısmın çıkartılmasını ya da İçtüzük hükmüne uygun hale getirilmesini isteyen Kurtulmuş, önergeyi Saki’ye iade etti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Leman Leman dergisi
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