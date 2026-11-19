TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, barış süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin açıklamalar yaptı.

TBMM Başkanlığı giriş kapısı önünde konuşan Kurtulmuş, komisyonun oluşturulmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in komisyona üye vermeyecekleri yönündeki açıklamasına da yanıt verdi.

Kurtulmuş, Özel dahil siyasi parti liderleriyle görüştüğünü ancak henüz kendisine resmi bir yanıt ulaşmadığını söyledi.

Komisyonun üye sayısının belirlenmesinin ardından siyasi partilere resmi yazı göndereceğini açıklayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ben Sayın Özgür Özel dahil bütün partilerin liderlerini ziyaret ettim. Görüşmemizde net bir şekilde bana verilmiş bir cevap yok. Ben tabii resmi yazışmalara bakarım, nihayetinde bireysel ilişkiler, arkadaşlarımızla oturup konuşmalarımız başka bir şey.

Meclis Başkanı olarak önümüzdeki günlerde sayı belirlendikten sonra her partiye o sayı içerisinde düşen üye miktarını söyleyerek, 'Bu kadar üye size düşüyor, üyeleri şu tarihe kadar bildirmenizi rica ederim' diyerek partilere yazı yazacağım.

Partilerden gelecek yazılar üzerine eğer 'Biz buraya katılmıyoruz' cevabı gelirse ona göre hareket ederiz. Ama şu anda bana resmi olarak, bu konuşmalar nihayetinde ön görüşmelerdir, resmi olarak verilmiş bir cevap yoktur. Onu da resmi yazıyla göreceğiz."

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"Kimsenin sürece zarar verme hakkı yok"

Komisyona katılmayan partilerin yerine başka partilerden üye alınıp alınmayacağı yönündeki soruya doğrudan yanıt vermeyen Kurtulmuş, mümkün olduğunca geniş siyasi katılım sağlanmasını istediklerini belirtti.

Sürecin yalnızca belirli partilerin değil, Meclis'in ortak iradesiyle yürütüldüğünü savunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar Meclis'in ortaya koyduğu bir irade var. Bu sadece bir partinin, birkaç partinin iradesi değil, Meclis'in neredeyse tamamının iradesidir. Ben bütün arkadaşlarımın şimdiye kadar gösterdikleri iradeye benzer bir irade ortaya koymasını temenni ederim.

Bu süreç millet vicdanı, devlet aklıyla oluşmuş, şekillenmiş, yoğrulmuş bir süreçtir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarında kimsenin zarar verme hakkı yoktur. Kimsenin de zarar vermeyi düşüneceğini zannetmiyorum."

Dolayısıyla milletin benimsediği, kair ekseriyetinin benimsediği büyük mesafe katedilmiş bir süreçte mühim olan demokratik olgunlukla süreci yürütmektir. Dolayısıyla bu süreçte herkesin buna göre hareket etmesini bir kez daha tavsiye ederim. Ne kadar çok siyasi parti bu işin içerisinde yer alırsa o kadar çok demokratik olgunluğu gerçekleşmiş olur.

Ancak şunu söyleyeyim; zaten 467 oyla kabul edilmiş olan bir yasanın ortaya koymuş olduğu irade çok çok güçlü bir milli iradedir. Bu iradenin hilafına hareket etmek kimseye fayda sağlamaz."

Silah bırakmanın teyidi ve MGK'nın rolü

Kurtulmuş, silah bırakma ve örgütün feshedilmesi sürecinin nasıl denetleneceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yasada sürecin ilerlemesi için üç güvence mekanizması oluşturulduğunu söyleyen Kurtulmuş, bunları güvenlik birimlerinin silah bırakmayı ve feshi teyit etmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurulun çalışmaları ve Meclis İzleme Komisyonu olarak sıraladı. Şunları ekledi:

"Yasa o kadar titizlikle hazırlandı ki üç tane önemli garanti konuldu içerisine. Bu kadar büyük garanti konulduktan sonra bu sürece Allah'ın izniyle kolay kolay bir şey olmaz. 'Silah bırakacaklar mı bırakmayacaklar mı' tartışmaları yapıldı. Bırakmayacaklarsa kendileri bilir. Yasada üç tane sigorta var; birisi örgütün unsurlarıyla silahlarını bıraktığının tespit edilmesi ve kendisini feshettiğinin tespit edilmesinin devletin güvenlik birimleri vasıtasıyla teyit edilmesi. Bu çok büyük bir garantidir.

Yani bu işin sahibi olan devlet kurumları, sahayı onlar gözleyecek. Diyecekler ki 'tamam örgüt silahlarını bıraktı, kendisini feshetti'. Bu garanti yetmedi; ikinci sigorta, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulan üst kuruldur. Üst kurul da bu meseleye bütünüyle sahip olan bir çalışma tarzı içerisinde çalışıyor.

Yetmedi; üçüncü bir sigorta olarak da TBMM’de İzleme Komisyonu kurulmuştur. İş sağlam kazığa bağlanmıştır. Bundan sonra esas yasa, yasanın nasıl uygulanacağından daha önemli olan şey, herkesin dilini düzeltmesi gerektiğidir. Eski siyasi ezberlerle bundan sonraki sürecin yürütülmesi kolay olmayacaktır. Bunun için diyoruz ki hiç kimse ayrılıkçı bir dille ve üslupla konuşmasın, hiç kimse de ayrımcı bir dil ve üslupla konuşmasın. Bu memleketin istikameti birlikten geçiyor, beraberlikten geçiyor.”

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) süreçteki rolüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, sahadaki gelişmelerin Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini söyledi.

Bu kurumların hazırlayacağı raporların MGK'da görüşüleceğini belirterek, "Hakikaten durum tespit edilirse bu konuda Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı ortaya çıkacak" dedi.

Komisyonun üye sayısı henüz kesinleşmedi

Kurtulmuş, yeni komisyonun 17 üyeden oluşacağı yönündeki değerlendirmelere ilişkin de konuştu.

Komisyonun üye sayısının yasayla belirlenmediğini ifade eden Kurtulmuş, önceki komisyonun 50 üyeyle çalışmaya başladığını, yeni komisyonun ise bu kadar geniş olmasına ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

Siyasi parti gruplarının görüşlerini aldıklarını belirten Kurtulmuş, üzerinde uzlaşılabilecek bir üye sayısına ulaşılacağını düşündüğünü kaydetti.

Kurtulmuş'un açıklamasına göre komisyon, ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını, karar alma yöntemlerini ve öncelikli konularını belirleyecek.

(HA)