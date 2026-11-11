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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 13:53 11 Kasım 2026 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 14:51 11 Kasım 2026 14:51
Okuma Okuma:  1 dakika

Numan Kurtulmuş, çözüm süreci kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulması beklenen Meclis İzleme ve Takip Kurulu'na ilişkin temasları kapsamında DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Numan Kurtulmuş, çözüm süreci kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis grubunu ziyaret etti.

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10 Kasım 2026

Bugün (11 Kasım) gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Cengiz Çiçek de katıldı.

Gündemde Meclis İzleme ve Takip Kurulu var

Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM'de kurulması beklenen Meclis İzleme ve Takip Kurulu'na ilişkin siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda DEM Parti Meclis grubunda yapılan görüşmede, oluşturulması planlanan kurulun niteliği, görev alanı ve kapsamının ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin diğer gündem başlıkları arasında çözüm sürecinin geldiği aşama ve bundan sonra atılması gereken adımlar bulunuyor.

Kurtulmuş'un DEM Parti'ye ziyareti, Meclis bünyesinde oluşturulması planlanan izleme mekanizmasına yönelik temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Numan Kurtulmuş Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan
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