Numan Kurtulmuş, çözüm süreci kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis grubunu ziyaret etti.

İHD'den çözüm süreci için beş acil adım çağrısı

Bugün (11 Kasım) gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Cengiz Çiçek de katıldı.

Gündemde Meclis İzleme ve Takip Kurulu var

Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM'de kurulması beklenen Meclis İzleme ve Takip Kurulu'na ilişkin siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda DEM Parti Meclis grubunda yapılan görüşmede, oluşturulması planlanan kurulun niteliği, görev alanı ve kapsamının ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin diğer gündem başlıkları arasında çözüm sürecinin geldiği aşama ve bundan sonra atılması gereken adımlar bulunuyor.

Kurtulmuş'un DEM Parti'ye ziyareti, Meclis bünyesinde oluşturulması planlanan izleme mekanizmasına yönelik temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

(FY)