Numan Kurtulmuş: Artık dinleme faslının sonuna gelindi

Barış ve Demokratik Toplum süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 13'üncü kez toplandı.

Komisyon toplantının birinci oturumda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD), Hukuki Araştırmalar Derneği’ni (HUDER) dinlendi. İkinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Bahri Öztürk söz aldı.

'Çerçeve rapor' sunulacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, artık dinlenme faslının sonuna doğru geldiklerini belirtti.

Kurtulmuş, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, müzakerelerimizi tamamlayarak burada bundan sonraki süreçle ilgili gerekli olan tedbirlerin, atılacak olan adımların çerçevesini çok kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak Meclis'in bu konularda çalışma yapmasını sağlamak üzere tavsiyelerimizi genel kurula iletiriz" dedi.

"Komisyon TBMM'ye örnek olsun"

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 13’üncü toplantının açılışında yaptığı konuşmasına, dün açılışını yaptıkları TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Kurtulmuş, Komisyon'un bugüne kadar gösterdiği demokratik, katılımcı, çoğulcu ve meselelerini fevkalade açık bir şekilde ele alan, farklı görüşleri rahatlıkla tahammül içerisinde dinleyen tavrının, tarzının, TBMM çalışmalarında da örneklik teşkil etmesini diledi.

'Sumud Filosu' tepkisi

Küresel Sumud Filosu'na karşı İsrail’in saldırılarına değinen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer, uluslararası sulardır. Uluslararası sularda Birleşmiş Milletler'in bütün kurallarına uygun bir şekilde, her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır, buna asla mani olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum."

Küresel Sumud Filosu'nun bu faaliyetin tamamıyla sivil olarak başladığını ve esasında sivil olarak da hedefine ulaştığını belirten Kurtulmuş, gemilerin bir kısmının da artık Gazze kıyılarını görecek noktaya kadar ilerlemiş olmasının, insanlık cephesinin açık bir başarısı olduğunun altını çizdi.

(AB)