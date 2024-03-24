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Yayın Tarihi: 24 Mart 2024 22:38
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 11:37
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Nükhet Sirman kimdir?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nükhet Sirman kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden emekli olan antropolog, Barış Akademisyenleri arasında yer alıyordu. Tarımda aile işletmeleri, Türkiye’de feminist hareketler, milliyetçilik ve modern ailenin oluşumu, namus kavramı ve namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, sözlü tarih, duygu ve duygulanım çalışmaları, kültür ve dizi çalışmaları konularında araştırmalar yaptı

Ankara Perşembe Grubu, Kadın Eserleri Kütüphanesi, KA-DER, Amargi, Barış İçin Kadın Girişimi gibi feminist oluşumlarda çalıştı. Dissensus Araştırma ve Danışmanlık’ın kurucu ortağı. Kadına yönelik şiddet deneyimleri ve kurumsal politikaları, şiddet ve yoksulluk, gösteri sanatlarında cinsel taciz ve mobbing, kadınların doğurganlık  deneyimleri, toplumsal cinsiyet veri ve istatistikleri, yaşam hakkı ihlalleri gibi çeşitli konularda Dissensus içinde araştırmalar yürüttü. Yayımlanmış kitapları arasında "Turkish State-Turkish Society" ve "Üç Kuşak Cumhuriyet" bulunuyor.

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