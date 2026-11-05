Nûçeya xwendekarên ku digotin "Em ne di ewlehiyê de ne" hate sansurkirin

Dadgeha Aştî û Cezê ya Erzîncanê, ji bo nivîsa edîtora bianetê Evrim Kepenekê ya bi sernavê “Lêpirsîna Gulistan Dokuyê berdewam dike û li Dêrsimê îdiayên nû di rojevê de ne” biryara astengkirinê û rakirina naverokê ji weşanê da.
Serokatiya Ewlekariyê ya Sîberê bi rêya e-posteyekê biryar ji bianetê re ragihand. Di agahdariyê de hat destnîşankirin ku biryar di çarçoveya benda 8/A ya Qanûna Înternetê ya bi hejmar 5651ê de hatiye stendin.
Saziyê xwest ku biryar herî dereng di nava çar saetan de demildest bê cîbicîkirin. Lêbelê dadgehê biryara xwe bi awayekî fermî neşandiye. Ji ber vê sedemê jî nayê zanîn ka daxwaza sansûrê rasterast bi biryara dadgehê hatiye stendin an jî li ser daxwaza aliyekî din e.
Kepenekê ev nivîs di 9ê Hezîrana 2026an de nivîsîbû.
Di nivîsê de vegotinên xwendekar û jinan hebûn
Nivîsa Kepenekê, ji bilî geşedanên dawî yên di dosyaya Gulistan Dokuyê de, mijara gotin û îdiayên taciz, gef, şantaj û zextê li xwe digirt. Kepenekê di nivîsê de cih dabû gotinên xwendekarên zanîngehê, parêzvanên mafên jinan û jinên li Dêrsimê dijîn.
Di nivîsê de behsa wan hevdîtinan dihat kirin ku jinên bi banga "Înîsiyatîfa Pêdiviya Min bi Aştiyê Heye" çûbûn Dêrsimê, bi xwendekarên zanîngehê, endamên Platforma Jinan a Dêrsimê û nûnerên sendîkayan re çêkiribûn.
Yek ji xwendekarên ku hevdîtin pê re hatibû kirin, dema qala hawirdora zanîngehê dikir digot “Em xwe di ewlehiyê de hîs nakin” û îdia dikir ku hebûna personelên leşkerî di nav kampusê de zêde bûye û li dijî xwendekarên ku bertek nîşanî vê rewşê dane lêpirsîn hatine vekirin.
Xwendekareke din jî digot ku bi hinceta erdhejê hinek avahiyên dewletê û yekîneyên leşkerî anîne nav qada zanîngehê û bi taybetî êvaran li derdora wargehên keçan çawişên pispor hatine dîtin.
Her wiha Kepenekê di nivîsa xwe de cih dabû wan îdiayan jî ku li hemberî hin xwendekarên ku li ser doza Gülistan Dokuyê axivîne di nav zanîngehê de zext hatine kirin û di heqê wan de lêpirsîn hatine vekirin.
Îdiayên taciz, gef û şantajê
Di nivîsê de cih daye wê îdiayê jî ku toreke ku tê gotin hin karmendên dewletê jî di nav de ne xwendekarên jin taciz kirin e û gef li wan xwarine.
Di nivîsê de vegotinên wisa jî hebûn ku xwendekar bi gefa 'em ê peywendiyên we ji malbatên we re eşkere bikin' dihatin bêdengkirin, bi rêya wêneyan şantaj li wan dihat kirin û hin kesan agahiyên têkiliyê yên xwendekaran bi kesên din re parve dikirin.
Parêzvana mafên mirovan Gonul S.yê jî diyar dikir ku xwendekarên keç behsa toreke li ser wan kiriye ku wan ew wekî "çeteya sektora seksê" pênase dikir.
Gonul S.yê anî ziman ku xwendekaran behsa gef û şantajê dikirin û weha gotibû: “Xwendekarên ku dihatin cem me digotin ‘em nizanin ka em dê çi bikin’. Em hewl didin ku li kêleka wan bin lê belê tirs berdewam dike.”
(HA/AY)