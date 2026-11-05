TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 05.11.2026 14:05 5 Mijdar 2026 14:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.11.2026 14:08 5 Mijdar 2026 14:08
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Nûçeya xwendekarên ku digotin "Em ne di ewlehiyê de ne" hate sansurkirin

Nûçegihana bianetê Evrim Kepenek çû Dêrsimê û îdiayên taciz, gef û şantajê yên ku xwendekarên jin behs kiribûn, kiribû nûçe. Dadgeha Cezê û Aştiyê ya Erzîncanê piştî 5 mehan nûçe sansûr kir û sedema biryarê jî ranegihand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Nûçeya xwendekarên ku digotin "Em ne di ewlehiyê de ne" hate sansurkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dadgeha Aştî û Cezê ya Erzîncanê, ji bo nivîsa edîtora bianetê Evrim Kepenekê ya bi sernavê “Lêpirsîna Gulistan Dokuyê berdewam dike û li Dêrsimê îdiayên nû di rojevê de ne” biryara astengkirinê û rakirina naverokê ji weşanê da.

Serokatiya Ewlekariyê ya Sîberê bi rêya e-posteyekê biryar ji bianetê re ragihand. Di agahdariyê de hat destnîşankirin ku biryar di çarçoveya benda 8/A ya Qanûna Înternetê ya bi hejmar 5651ê de hatiye stendin.

Saziyê xwest ku biryar herî dereng di nava çar saetan de demildest bê cîbicîkirin. Lêbelê dadgehê biryara xwe bi awayekî fermî neşandiye. Ji ber vê sedemê jî nayê zanîn ka daxwaza sansûrê rasterast bi biryara dadgehê hatiye stendin an jî li ser daxwaza aliyekî din e.

Kepenekê ev nivîs di 9ê Hezîrana 2026an de nivîsîbû.

Di nivîsê de vegotinên xwendekar û jinan hebûn

Nivîsa Kepenekê, ji bilî geşedanên dawî yên di dosyaya Gulistan Dokuyê de, mijara gotin û îdiayên taciz, gef, şantaj û zextê li xwe digirt. Kepenekê di nivîsê de cih dabû gotinên xwendekarên zanîngehê, parêzvanên mafên jinan û jinên li Dêrsimê dijîn.

Di nivîsê de behsa wan hevdîtinan dihat kirin ku jinên bi banga "Înîsiyatîfa Pêdiviya Min bi Aştiyê Heye" çûbûn Dêrsimê, bi xwendekarên zanîngehê, endamên Platforma Jinan a Dêrsimê û nûnerên sendîkayan re çêkiribûn.

Yek ji xwendekarên ku hevdîtin pê re hatibû kirin, dema qala hawirdora zanîngehê dikir digot “Em xwe di ewlehiyê de hîs nakin” û îdia dikir ku hebûna personelên leşkerî di nav kampusê de zêde bûye û li dijî xwendekarên ku bertek nîşanî vê rewşê dane lêpirsîn hatine vekirin.

Xwendekareke din jî digot ku bi hinceta erdhejê hinek avahiyên dewletê û yekîneyên leşkerî anîne nav qada zanîngehê û bi taybetî êvaran li derdora wargehên keçan çawişên pispor hatine dîtin.

Her wiha Kepenekê di nivîsa xwe de cih dabû wan îdiayan jî ku li hemberî hin xwendekarên ku li ser doza Gülistan Dokuyê axivîne di nav zanîngehê de zext hatine kirin û di heqê wan de lêpirsîn hatine vekirin.

Îdiayên taciz, gef û şantajê

Di nivîsê de cih daye wê îdiayê jî ku toreke ku tê gotin hin karmendên dewletê jî di nav de ne  xwendekarên jin taciz kirin e û gef li wan xwarine.

Di nivîsê de vegotinên wisa jî hebûn ku xwendekar bi gefa 'em ê peywendiyên we ji malbatên we re eşkere bikin' dihatin bêdengkirin, bi rêya wêneyan şantaj li wan dihat kirin û hin kesan agahiyên têkiliyê yên xwendekaran bi kesên din re parve dikirin.

Parêzvana mafên mirovan Gonul S.yê jî diyar dikir ku xwendekarên keç behsa toreke li ser wan kiriye ku wan ew wekî "çeteya sektora seksê" pênase dikir.

Gonul S.yê anî ziman ku xwendekaran behsa gef û şantajê dikirin û weha gotibû: “Xwendekarên ku dihatin cem me digotin ‘em nizanin ka em dê çi bikin’. Em hewl didin ku li kêleka wan bin lê belê tirs berdewam dike.”

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gulistan Doku evrim kepenek dêrsim sansur Bianet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê