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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 17:56
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 09:55
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Nourtani davasında karara doğru: Savcı cinayeti kaza olarak tanımlıyor

Zonguldak'ta, kaçak maden ocağında çalışan Afganistanlı göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin yakılmasına ilişkin açılan davanın karar duruşması 19 Şubat'ta görülecek. Göçmen Dayanışma Ağı, davaya katılım çağrısı yaptı.

Nurullah Kılınç

Nurullah Kılınç

Nurullah Kılınç

Görseli Büyüt
Nourtani davasında karara doğru: Savcı cinayeti kaza olarak tanımlıyor

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen maden ocağında öldürülen ve ocak sahiplerince bedeni yakılan Afganistanlı işçi Vezir Mohammed Nourtani davasının 19 Şubat’ta görülecek karar duruşmasına çağrı yaptı.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısında konuşan Dayanışma Ağı’ndan Yıldız Önen, davanın geçmişine değindi.

Savcının mütalaasını sunduğunu belirten Önen, davanın cezasız bırakılmak istendiğini söyledi.

"Savcı cinayeti kaza olarak tanımlıyor"

Savcının, Nourtani’nin ölümünü “kaza” olarak nitelendirdiğini söyleyen Önen, şöyle devam etti: "Savcı, Nourtani’nin vücudundaki kırıkları ve kan izlerini vagon çarpması ölümünü ise kaza olarak nitelendiriyor.  Savcı, kaçak maden ocağının sahipleri, eski MHP Gelik Belde Başkanı H.K., E.G. ve S. K. için ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar, Nourtani’nin bedenini yakanlardan biri olan tutuklu sanık A. A. ve E. D.  için ‘suç delillerini yok etme’ suçundan altı aydan beş yıla kadar, diğer bir suç ortağı olan, kömür ticareti işiyle uğraşan A. Ç. için ise ‘bildirim yükümlülüğünün ihlali’ suçundan bir yıla kadar hapis ya da adli para cezası talep ediyor.

"Sanıklar birbirini ele verdi"

Yargılama süreci boyunca birbirlerini ele veren, suçlarını itiraf niteliğinde beyanları bulunan sanıklar 2 yıl, 4 yıl gibi infaz süreleriyle tahliye edilmek isteniyor. Nourtani’nin ölümünün ırkçı bir iş cinayeti sonucu olduğu açıkça görülürken; savcılık göçmen bir işçinin öldürülmesini ‘iş kazası’ olarak nitelendiriyor, Nourtani’nin bedeninin yakılmasını ise ‘delil yok etme’ den ibaret görüyor.

Nourtani’nin katillerinin yargılandığı davanın duruşması 19 Şubat saat 14.00’te Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı olarak cinayetten sorumlu tüm faillerin en ağır cezaları alması için, göçmen işçiler için adalet talebiyle davanın takipçisiyiz. Tüm kamuoyunu, iş cinayetlerinin ‘kaza’ olarak nitelendirilmesine karşı ölüme mahkum edilen tüm göçmen işçiler için davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz."

Ne olmuştu?

Zonguldak’ta üç çocuk babası 50 yaşındaki Nourtani’nin cesedi 10 Kasım 2023’te Kırat Mahallesi’nde yol kenarındaki ormanlık alanda yanmış halde bulunmuştu.

Nourtani’nin iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı, ardından araçla ormana götürülüp cesedinin yakıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturmada Nourtani’nin çalıştığı ruhsatsız maden ocağı sahiplerinin olduğu altı şüpheli gözaltına alınmış, A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmıştı. E.D, A.Ç. ve S.K.’ysa adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin hazırladığı iddianamede ise Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna yer vermiş ve otopsi raporunda Nortani’nin iç organlarının yanmış olduğu ve sol böbreğinin olmadığı tespit edilmişti.

Savcı ise mütalaada sanıklar hakkında şu cezaları talep etmişti:

H.K. ve E.G. ile tutuksuz sanık S.K. hakkında ‘bilinçli taksir ile taksirle öldürme’ ve ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçlamasıyla ayrı ayrı toplam üç yıl iki aydan 14 yıla kadar hapis,

Tutuklu sanıklardan A.A.’ya ‘maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi’ ve ‘delil niteliğindeki cesedi yakması’, E.D’ninse ‘maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi’ ve ‘işlenen suça ilişkin delilleri yok etmek’ten bir buçuk yıldan sekiz yıla kadar hapis,

Tutuksuz sanık A.Ç.’ye ‘maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi’ sebebiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis.

(NK/RT)

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İstanbul
göçmen dayanışma ağı Vezir Mohammad Nourtani
Nurullah Kılınç
Nurullah Kılınç
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Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi, Şubat 2025 bianet stajyeri. Yalova Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünü yarıda bıraktı. 2023'den beri gençlik mücadelesi içerisinde...

Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi, Şubat 2025 bianet stajyeri.

Yalova Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünü yarıda bıraktı. 2023'den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor.

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