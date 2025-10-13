ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 14:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 14:19
4 dk Okuma

"Notre Dame’ın Kamburu" oyununa Ağrı’da sahne verilmedi

Ağrı Valiliği, Asmalı Sahne’nin “Quasimodo - Notre Dame’ın Kamburu” adlı oyununu önce kabul etti sonra “müsait salonumuz yok” gerekçesiyle engelledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Notre Dame’ın Kamburu" oyununa Ağrı’da sahne verilmedi

10 yıldır bağımsız olarak kültür sanat dünyasında yer edinen Asmalı Sahne, Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından Victor Hugo’nun "Notre Dame'ın Kamburu" eserini sahneye taşıdı.

Yurtiçi ve yurtdışında 215’ten fazla kez temsil edilen oyun daha önce 65 ilde binlerce seyirciyle buluştu. Turne kapsamında Ağrı’da oynanmak istendiğinde de diğer illerde olduğu gibi çeşitli prosedürler izlendi.

Oyundan 3 hafta önce Ağrı Valiliği ile iletişime geçilerek oyuna ilişkin belgeler iletildi. Karşılıklı yürütülen bu sürecin ardından oyuncu ve yönetmen Muharrem Uğurlu’ya Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nin 11 Ekim’de uygun olduğu bilgisi iletildi. Bu bilgi kapsamında tüm rezervasyon işlemleri tamamlandı ve 200'ün üzerinde bilet satıldı.

Yolcu Tiyatro Zâkir ve Muhammed Ali oyunlarıyla sezonu açıyor
Yolcu Tiyatro Zâkir ve Muhammed Ali oyunlarıyla sezonu açıyor
24 Eylül 2025

Önce izin verildi sonra verilen salona ulaşılamadı

Ancak oyun tarihine 2 gün kala valilik, “salon müsait değil” diyerek gösterimi iptal etti. Uğurlu bu karara tepki göstererek “Madem sahne müsait değil o zaman bize neden dönüş yapıldı ve buna göre hazırlar yaptık. Bu esnada seyircimizi mağdur etmemek için alternatif sahne arayışına girdik ve baroya ulaştık. Onlar da valilikten tekrar yazı almamız gerektiğini söylediler. Bu iki gün içinde bunu yapma şansımız zaten gerçekçi değildi. Oyun metnini belgelerimizi gönderidkten sonra neden iptal edildi açıklayacı bir yanıt alamadık.” ifadelerini kullandı.

Durumun düzeltilmesini, biletlerin satıldığını, seyircinin oyunu beklediğini belirten Uğurlu “Tüm görüşmelere rağmen oyunumuzu oynayamadık ve iptal etmek zorunda kaldık. Haliyle çok can sıkıcıydı umarım bir gün Ağrı seyircisiyle yeniden buluşuruz.” dedi.

Oyun tanıtımından bir bölüm

Yaşam bir anlığınla Tanrı ile eşdeğer olsaydı? Hayatın içinde bulduğumuz, bulduğumuzu sandığımız veya bulmayı umduğumuz Yüce Ruh, eğilip fısıldasaydı tüm akışı kulak borumuza… Her şey ne olurdu?

İnsan ve yaşamı parçalanamaz bir bütün mü? Dönsek düne, bugün yine aynı mı olurdu? Yarını değiştiren kim? Kimindir bu zamana diz çöktüren sözlerin sesi…

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Notre Dame'in Kamburu Müzikali tiyatro Ağrı engelleme
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git