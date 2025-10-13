"Notre Dame’ın Kamburu" oyununa Ağrı’da sahne verilmedi

10 yıldır bağımsız olarak kültür sanat dünyasında yer edinen Asmalı Sahne, Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından Victor Hugo’nun "Notre Dame'ın Kamburu" eserini sahneye taşıdı.

Yurtiçi ve yurtdışında 215’ten fazla kez temsil edilen oyun daha önce 65 ilde binlerce seyirciyle buluştu. Turne kapsamında Ağrı’da oynanmak istendiğinde de diğer illerde olduğu gibi çeşitli prosedürler izlendi.

Oyundan 3 hafta önce Ağrı Valiliği ile iletişime geçilerek oyuna ilişkin belgeler iletildi. Karşılıklı yürütülen bu sürecin ardından oyuncu ve yönetmen Muharrem Uğurlu’ya Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nin 11 Ekim’de uygun olduğu bilgisi iletildi. Bu bilgi kapsamında tüm rezervasyon işlemleri tamamlandı ve 200'ün üzerinde bilet satıldı.

Yolcu Tiyatro Zâkir ve Muhammed Ali oyunlarıyla sezonu açıyor

Önce izin verildi sonra verilen salona ulaşılamadı

Ancak oyun tarihine 2 gün kala valilik, “salon müsait değil” diyerek gösterimi iptal etti. Uğurlu bu karara tepki göstererek “Madem sahne müsait değil o zaman bize neden dönüş yapıldı ve buna göre hazırlar yaptık. Bu esnada seyircimizi mağdur etmemek için alternatif sahne arayışına girdik ve baroya ulaştık. Onlar da valilikten tekrar yazı almamız gerektiğini söylediler. Bu iki gün içinde bunu yapma şansımız zaten gerçekçi değildi. Oyun metnini belgelerimizi gönderidkten sonra neden iptal edildi açıklayacı bir yanıt alamadık.” ifadelerini kullandı.

Durumun düzeltilmesini, biletlerin satıldığını, seyircinin oyunu beklediğini belirten Uğurlu “Tüm görüşmelere rağmen oyunumuzu oynayamadık ve iptal etmek zorunda kaldık. Haliyle çok can sıkıcıydı umarım bir gün Ağrı seyircisiyle yeniden buluşuruz.” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tiyatro Kooperatifi (@tiyatrokooperatifi)'in paylaştığı bir gönderi

Oyun tanıtımından bir bölüm

Yaşam bir anlığınla Tanrı ile eşdeğer olsaydı? Hayatın içinde bulduğumuz, bulduğumuzu sandığımız veya bulmayı umduğumuz Yüce Ruh, eğilip fısıldasaydı tüm akışı kulak borumuza… Her şey ne olurdu?

İnsan ve yaşamı parçalanamaz bir bütün mü? Dönsek düne, bugün yine aynı mı olurdu? Yarını değiştiren kim? Kimindir bu zamana diz çöktüren sözlerin sesi…

(NÖ)