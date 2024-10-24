Notos Kitap, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’na katılmayacağını açıkladı

Notos Kitap, bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’na katılmayacaklarını duyurdu.

Gerekçe olarak da ekonomik koşulları ve TÜYAP fuarlarının artık yayınevlerinin çıkarını gözeten anlayıştan uzak olmasını gösterdi:

Değerli Notos Kitap okurları,

2-10 Kasım İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’na katılmıyoruz, bundan sonra da katılmayı düşünmüyoruz.

Bunun bir nedeni, yayınevlerini her geçen gün daha da zor koşullara mahkûm eden ekonomik zorlukların aşılmasının artık neredeyse bir mucizeye dönüşmesi. Bu koşulların içinden çıkmak çok ama çok zorlaşmış durumda.

Biz on sekiz yıldır kitap ve dergi yayımlıyoruz. Asıl alanımız edebiyat. Notos Kitap’ın arkasında sermaye desteği yok. Tek güvencemiz nitelikli edebiyatın izinden ayrılmamak. Tek güvencemiz okurlarımız.

Bir başka neden de Tüyap’ın fuarları tek yanlı bir anlayışla sürdürmesi. Kitap fuarları karşılıklı güvene ve çıkara dayanmalı. Oysa Tüyap fuarlarında yayınevlerinin çıkarını da gözeten bir anlayışı artık görmüyoruz. Şirket tek yanlı çıkar gözetirken yayınevlerini gözetmeyi adeta terk etmiş durumda.

Bu anlayışla düzenlenen fuarların yayınevlerine de okurlara da yararı kalmadığını düşünüyoruz.

Okurlarımız Notos ve Aganta kitapları ile Notos dergimizi http://notoskitap.com'dan alabilir.

Tek güvencemiz nitelikli edebiyatın izinden ayrılmamak. Tek güvencemiz okurlarımız.