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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 16:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 14:50
3 dk Okuma

Notabene Yayınları’ndan yeni kitap: "Hatice - Mithat Can Aynı Denizde Buluşan Irmaklar"

Mahir Mansuroğlu ve Nur Günay’ın kaleme aldığı bu eser, Hatice ve Mithat Can’ın hayat mücadelesini ve Türkiye’nin toplumsal dönüşüm süreçlerine tanıklıklarını anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Notabene Yayınları’ndan yeni kitap: "Hatice - Mithat Can Aynı Denizde Buluşan Irmaklar"

Notabene Yayınları, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden avukat ve insan hakları savunucuları Hatice Can ve Mithat Can’ın yaşamını konu alan "Hatice - Mithat Can. Aynı Denizde Buluşan Irmaklar" adlı kitabı okuyucularla buluşturdu.

Mahir Mansuroğlu ve Nur Günay’ın kaleme aldığı bu eser, Hatice ve Mithat Can’ın hayat mücadelesini ve Türkiye’nin toplumsal dönüşüm süreçlerine tanıklıklarını anlatıyor.

Oğulları Eren Can, kitabı sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Bu kitap, 6 Şubat 2023 Depremi'nde Antakya'da hayatını kaybeden iki mücadele insanı, annem ve babamın yaşamlarını anlatıyor. Hatice ve Mithat Can’ın hayatlarının izinden 1950’lerin Antakya’sına, Samandağ’a, Tarsus’a bakarken, yaşanan toplumsal dönüşüme onların gözünden şahitlik ediyor, yörenin tarihine ve kültürüne dair pek çok şeyi de anlatıyor."

Kitap, tanıtımı şöyle yapıldı:

"68 Kuşağı’nın devrimci hareketini, dönemin zorluklarını ve toplumsal hareketlerin bastırılma sürecini Hatice ve Mithat Can’ın gözünden aktarıyor. Ankara’da gelişen toplumsal muhalefetle birlikte, Adana ve Hatay’da emek mücadelesine adanan iki insanın mütevazı ve fedakar çabaları detaylandırılıyor. 12 Mart muhtırasının getirdiği baskılar karşısında yılmayan Can çifti, tüm zorluklara rağmen mücadeleye devam etmiş ve yaşamlarından çok şey kaybetmişlerdir.

Kitap ayrıca, 1980 Askeri Darbesi sonrasında ilk toplumsal hareketlerde, 90’lı ve 2000’li yıllarda Hatice ve Mithat Can’ın verdikleri emeklere de odaklanıyor. Yaşamlarının sonuna dek toplumsal adalet ve hak mücadelesi için çalışan Can çifti, bugüne kadar uzanan bir direnç ve inanç mirası bıraktı. Bu eser, sadece bir ailenin hikayesini değil, Türkiye’nin toplumsal belleğinde derin izler bırakan bir kuşağın mücadelesini de gelecek kuşaklara taşıyor.

Kitabın ikinci bölümünde ise dostlarının onları anlatan yazıları yer alıyor. Sezai Sarıoğlu, Hamide Rencüs, Haydar Ergülen, Akın Birdal, Gülsüm Elvan, Gül Erdost, Abdullah Aydın, Çiğdem Mater, İsmail Saymaz, Ender İmrek, İrfan Değirmenci, Selin Nakıpoğlu, Ali Çerkezoğlu, Emsal Atakan, Oya Ersoy, Mehmet Karasu ve oğulları Eren Can, tanıdıkları Hatice ve Mithat Can’ı anlatıyor.

Kitabı edinmek için tıklayınız.

Hatice Can ve Mithat Can kimdir?

Halkevleri GYK üyeliği de yapan Av. Hatice Can, Gezi’de yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ve Ahmet Atakan’ın davalarının avukatıydı. Can aynı zamanda Reyhanlı Katliamı ve 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin ailelerinin de avukatlığını üstlendi. Can, İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi’nde başkanlık görevi de yürüttü.

Mithat Can da 68’den beri mücadelenin içinde. 12 Mart darbesinin ardından bir süre hapis yattı. 12 Eylül sonrasında Hatay Halkevi’nin kuruluşunda yer aldı ve ilk başkanlığını üstlendi. Mithat Can da İHD Hatay Şubesi’nin başkanlığını üstlendi. İHD Hatay Şube Başkanlığı’nı üstlendiği dönemde, 2018’de “Afrin savaşına hayır” dedikleri için 73 yaşında gözaltına alındıktan sonra “Mücadeleden emekli olunmaz… Son nefesime kadar doğruları söyleyeceğim” demişti.

Hatice Can ve Mithat Can 6 Şubat depreminde Hatay’da yaşamlarını yitirdi.

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