Norveç’te cinsel saldırı ve partner şiddeti bildirimleri yükselişte

Norveç’te veliaht prensesin oğlunun tecavüz suçlamalarıyla yargılanacağı dava öncesinde, partner şiddeti ve cinsel saldırıya ilişkin ihbarlarda artış yaşandı.

Kraliyet ailesinden bir ismin cinsel suçlamalarla hakim karşısına çıkmasına sayılı günler kala, ülkede kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırı vakalarının daha fazla bildirilmeye başlandığı belirtildi. Norveç’in en büyük kadın sağlığı kuruluşlarından biri, davanın toplumda uzun süredir konuşulmayan konuların görünür hale gelmesine katkı sunabileceğini ifade etti.

NTV’nin aktardığına göre, Veliaht prensesin 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, şubat ayında dördü tecavüz olmak üzere toplam 32 suçlamayla mahkemeye çıkacak.

Hoiby hakkında ayrıca eski bir partnerine yönelik aile içi şiddet uyguladığı ve bazı kadınları bilgileri ve rızaları dışında gizlice kayda aldığı iddiaları bulunuyor.

Hoiby’nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin tüm cinsel istismar suçlamalarını ve şiddet iddialarının büyük bölümünü reddettiğini açıkladı. Sekulic, Hoiby’nin duruşmada yaşananlara ilişkin kendi ayrıntılı anlatımını sunacağını söyledi.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu olan Hoiby’nin üvey babası ise Veliaht Prens Haakon. Hoiby, en ağır suçlamalardan hüküm giymesi halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Başvurular arttı

Kadın sağlığı ve sosyal destek alanında faaliyet gösteren Sanitetskvinnene adlı kuruluşun Genel Sekreteri May Britt Buhaug, kadın sağlık merkezlerine yapılan başvurularda dikkat çekici bir artış gözlemlediklerini belirtti. Buhaug, dava süreci ilerledikçe bu artışın daha da belirginleşmesini beklediklerini ifade etti.

Norveç Şiddet ve Travmatik Stres Araştırmaları Merkezi’nin (NKVTS) verilerine göre ise ülkede her 10 kadından biri, yakın partnerinden ciddi fiziksel şiddet gördüğünü bildiriyor.

