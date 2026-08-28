Norveç Kralı Harald V hayatını kaybetti

Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada 89 yaşındaki Harald’ın, 28 Ağustos Cuma günü yerel saatle 06.35’te tedavi gördüğü Oslo’daki Rikshospitalet’te yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saray açıklamasında, “Majesteleri Kral Harald’ın bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” denildi.

Harald, 17 Ağustos’tan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Hemolitik anemi rahatsızlığı bulunan Kral’ın sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış, kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulanmıştı.

Kraliyet Sarayı bir gün önce Harald’ın durumunun “çok ciddi” olduğunu açıklamış, Kraliçe Sonja ile Veliaht Prens Haakon da programlarını iptal etmişti.

“Modern Norveç’in kralı”

Norveç medyası ve uluslararası basın Harald’ı, monarşiyi modernleştiren ve toplumun farklı kesimlerini kucaklayan bir hükümdar olarak yazdı. Harald “reformcu bir devlet başkanı” olarak tanımlanıyor. Babası V. Olav’ın gölgesinden çıkarak monarşiye yeni bir yön verdiği belirtiliyor.

Tahta Haakon geçti

Kraliyet Sarayı’nın açıklamasıyla birlikte Veliaht Prens Haakon otomatik olarak ülkenin yeni kralı oldu.

Avrupa’nın en yaşlı hükümdarı olan Harald, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşamasına rağmen tahttan çekilmeyi reddediyordu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, parlamentoya ettiği yeminin ömür boyu geçerli olduğuna inandığını söylemişti.

Kral Harald’ın ölümüyle Norveç’te ulusal yas süreci başlayacak ve ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek.

(FY)