HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:35 22 Aralık 2025 11:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 11:35 22 Aralık 2025 11:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Noel’in resmî tatil ilan edilmesi için Meclis’e kanun teklifi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın sunduğu düzenlemenin kabul edilmesi halinde Noel Bayramı, Türkiye’de resmî tatil olarak ilan edilecek.

BİA Haber Merkezi

Noel’in resmî tatil ilan edilmesi için Meclis’e kanun teklifi
Fotoğraf: Canva

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili George Aslan, 25 Aralık Noel Bayramı’nın resmî tatil ilan edilmesi amacıyla Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

Teklifin gerekçesinde Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü ve çok inançlı toplumsal yapısına dikkat çeken Aslan, eşit yurttaşlık ilkesinin yalnızca hukuki metinlerde değil, günlük yaşamda da karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

Genel gerekçede, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren uygulanan tekçi politikaların, binlerce yıllık geçmişe sahip Hıristiyan halklar üzerinde baskı ve ayrımcı uygulamalara yol açtığı ifade edildi. 20. yüzyılın başlarında nüfusları milyonlarla ifade edilen Rum, Ermeni ve Süryani halklarının günümüzde yüz binin altına düştüğüne dikkat çekilerek, bu tablonun tarihsel ve siyasal bir arka planı olduğu belirtildi.

“Türkiye, Hıristiyanlık tarihi açısından da önemli bir coğrafya”

Gerekçede, ilk Hıristiyan toplulukların ortaya çıktığı Antakya ile Hıristiyanlığın geleceğine ilişkin önemli kararların alındığı ilk konsilin toplandığı İznik’in Türkiye’de yer aldığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin bu yönüyle yalnızca ülkede yaşayan Hıristiyanlar için değil, dünya genelindeki tüm Hıristiyanlar açısından da özel bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Ramazan ve Kurban Bayramları gibi Noel Bayramı’nın da resmî tatil ilan edilmesinin, Hıristiyanların eşit yurttaşlık duygusunu güçlendireceği savunulan gerekçede, bu düzenlemenin farklı inançlar arasındaki karşılıklı anlayış ve toplumsal barışa katkı sunacağı ifade edildi.

Teklife göre, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde değişiklik yapılarak 25 Aralık gününün “Noel Bayramı” adıyla resmî tatiller arasına eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde Noel Bayramı, Türkiye’de resmî tatil olarak tanınmış olacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Noel Bayramı dem parti george aslan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Azınlıklar
