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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 13:01
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 13:02
2 dk Okuma

“Noel ve Cadılar Bayramı ‘Türk milletinin millî ve kültürel değerlerine’ aykırı mıdır?”

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, MEB’in il milli eğitim müdürlüklerini özel okullarda düzenlenen etkinliklerle ilgili uyardığı yazısıyla yasaklanan bayramları Meclis gündemine getirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
“Noel ve Cadılar Bayramı ‘Türk milletinin millî ve kültürel değerlerine’ aykırı mıdır?”
Fotoğraf: Canva

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili George Aslan, Aralık 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel öğretim kurumlarındaki sosyal etkinliklerle ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşıdı. 

Aslan, MEB Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesinde, söz konusu sosyal etkinlikler kapsamında Türkiye’de yaşayan farklı etnik ve inançlar tarafından kutlanan Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı gibi dini ve kültürel bayramların okullarda kutlanmasının yasaklandığını belirterek şu soruları sordu:

MEB'den özel okullara etkinlik uyarısı: Örf ve geleneklere uygun yapın
MEB'den özel okullara etkinlik uyarısı: Örf ve geleneklere uygun yapın
12 Aralık 2023
  • Türkiye’de Hıristiyan yurttaşlar tarafından kutlanan Noel ve Paskalya Bayramları “Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine” aykırı mıdır?
  • Yönetmelikte yer alan “Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı...” ifadesindeki ‘Türk milleti’ne Türkiye’de yaşayan Hıristiyanlar, Aleviler, Museviler ve Ezidiler dahil midir? Dahil ise söz konusu bayramlar neden yasaklanmaktadır?
  • Yeni yönetmelikle getirilen yasakçı uygulamalar Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi toplumlarına ait azınlık okullarını kapsamakta mıdır?
  • Farklı halklar ve inançlara yönelik ayrımcılık içeren yönetmelikteki söz konusu değişiklik iptal edilecek midir?
  • Bakanlığınız ve bağlı kurumlar tarafından farklı etnik ve inançlara ait değerlere yönelik yapılan ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin önlenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

MEB’in gönderdiği yazı

MEB’in il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda özel öğretim kurumlarındaki sosyal etkinliklerle ilgili “Ülkemizin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, faaliyet ve konuşmaların öğrencilere millî kültürü tanıtması; millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi” talimatı verilmişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise MEB, özel okullar yönetmeliğinde değişiklik yaparak “Kurumlarda Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmaz” ifadesini eklemişti. (TY)

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