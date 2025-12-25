Noel Bayramınız kutlu olsun

Tüm Hıristiyanların Noel Bayramı kutlu olsun.

Noel, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık akşamı başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar sürüyor.

Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel’i Jülyen takvimine göre 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ta kutluyor. Türkiye’deki Ortodoks Ermeniler de Noel’i bu tarihte karşılıyor. Hıristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde ise Noel, yılbaşıyla birleştirilerek kutlanıyor.

Hıristiyanların büyük bölümünün İsa’nın doğumunu andığı Noel Bayramı, Hıristiyan dünyasının en yaygın ve bilinen bayramı olarak kabul ediliyor. Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ya da Milat Yortusu olarak da adlandırılan Noel, dünyanın birçok yerinde dinsel bağlamının ötesine geçerek, Hıristiyan inancına mensup olmayanlar için de bir toplumsallaşma ve paylaşım haline gelmiş durumda.

İstanbul Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayinden bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Noel, yalnızca Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da değil; Hıristiyanlığın doğduğu coğrafya olan Ortadoğu’da da kutlanıyor.

Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu, ancak kayda değer bir Hıristiyan topluluğa ev sahipliği yapan birçok Arap ülkesinde Noel, kamusal yaşamda da görünür bir yer tutuyor.

Süryaniler ise Noel’i kendi dillerinde “Yaldo” olarak adlandırıyor. Süryani toplumu, bu bayram öncesinde 10 gün boyunca, hayvansal gıdaların tüketilmediği bir oruç dönemi geçiriyor.

Noel’in kökeni Noel Bayramı’nın kökeni, antik çağlardan bu yana kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnaliaya dayanıyor. Roma İmparatorluğu döneminde Hıristiyanlık yayılırken, yerel halkın yeni dini daha kolay benimsemesi amacıyla bu pagan bayramları Hıristiyan takvimine uyarlanarak dini bir çerçeveye taşındı. Zira tarihsel ve dini kaynaklarda İsa’nın doğum tarihine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Günümüzde Noel, büyük ölçüde dini içeriğinden arındırılmış, hediyeleşme ve tüketim kültürü etrafında şekillenen evrensel bir bayram niteliği kazanmış durumda. Bu dönüşümün en sembolik figürlerinden biri ise, modern Noel anlatısının merkezine yerleşen “Noel Baba”.

Kaynak: Britannica. (TY)