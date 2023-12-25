Noel Bayramınız kutlu olsun

Tüm Hristiyanların Noel Bayramı kutlu olsun. Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık'ta başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

*Noel dolayısıyla, Şişli'deki Saint Esprit Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fotoğraf: Hakan Akgün - AA

Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel'i Jülyen takviminde 25 Aralık'a karşılık gelen 6 Ocak'ta kutluyor. Türkiye'nin Ortodoks Ermenleri de Noel'i 6 Ocak'ta kutluyor. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerdeyse Noel, yılbaşıyla birleştirilerek kutlanıyor.

Türkiyeli Hristiyanlar da İstanbul, Mersin, Hatay başta olmak üzere farklı şehirlerde dün gece kiliselerde ayinlere katıldı.

*Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde dün geceki ayin. Fotoğraf: Hakan Akgün

Hristiyanların büyük bölümünün İsa'nın doğumunu kutladıkları Noel Bayramı, Hristiyan dünyasının en popüler bayramı. Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinen Noel, dünyanın bir çok yerinde dinsel bağlamının dışında Hristiyan inancına bağlı olmayanlarca da bir toplumsallaşma vesilesi olarak kutlanıyor.



*Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fotoğraf: Serkan Avci



Noel, sadece Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Avrupa ve Güney ve Kuzey Amerika'da değil, Hristiyanlığın doğum yeri olan Orta Doğu'da, çoğunluktaki Müslümanların yanısıra hatırı sayılır bir Hristiyan nüfus barındıran Arap ülkelerinde de kutlanıyor.

*Mardin'de Süryani cemaati Doğuş Bayramı’nı Kırklar Kilisesi’nde bir araya gelerek düzenledikleri ayinle kutladı. Ayini Kırklar Kilisesi Rahibi Hori Gabriel Akyüz yönetti. Fotoğraf: MA

Süryaniler de 25 Aralık’ı kendi dillerinde "Yaldo" diye isimlendirirler ve bu bayramı kutlamadan önce 10 gün boyunca, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tutarlar.

*Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti. Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli - AA

Noel'in temeli nereden geliyor?

Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var.

Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda Hz.İsa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor.

Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan evrensel bir bayram haline geldi.

Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü.(AÖ)