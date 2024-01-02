Nobel ödülü sahibi Muhammed Yunus'a seçimlere 5 gün kala 6 ay hapis

7 Ocak'ta yapılacak Bangladeş genel seçimlerinde art arda beşinci kez başkanlığa talip olan Halk Birliği lideri Şeyh Hasina'nın en güçlü karşıtlarından biri olan Muhammed Yunus, seçimlere bir kaç gün kala Dakka İş Mahkemesi'nde çalışma yasalarını ihlal suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Nobel ödülü sahibi Yunus'un 30 gün içinde temyiz başvurusunda bulunabileceğine ve kefaletle serbest bırakılabileceğine de hükmetti ama insan hakları savunucuları, mahkeme kararının bütünüyle politik olduğu konusunda ısrarlı. Yunus'un 2007'de Şeyh Hasina'nın karşısında bir siyasi parti kurma girişimi sonrasında Bangladeş Başkanı'nın hışmından kurtulamadığını söylüyorlar.

Mikrokredinin mucidi

83 yaşındaki Yunus ve kurduğu Grameen Bankası, Bangladeş'in kır yoksullarına, yoksulluktan kurtuluş için kendi işlerini kurmak üzere sağladığı 100 doların altındaki kredilerle başlattığı hamleyle bütün dünyada "mikrokredi" olarak bilinen bir küresel girişimin öncüsü.

Başbakan Şeyh Hasina ise Muhammed Yunus'u "yoksulların kanını emmek"le suçluyor. Ancak bu suçlamaya pek itibar eden yok. Hasina'nın muhalifleri, onun Yunus'u kendi partisine alternatif oluşturmaya soyunduğu için itibarsızlaştırmaya çalıştığını söylüyor.

Yunus için küresel çağrı

Aralarında Nobel Ödülü sahipleri, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve diğer dünyaca tanınmış politik şahsiyetlerin de bulunduğu 176 kişi geçtiğimiz ağustosta yayımladıkları ortak mektupta “Bangladeş’te demokrasi ve insan haklarına yönelik tehditten büyük kaygı [duyduklarını]" belirtmişlerdi.

Yunus'a yönelik soruşturmalar

1983’te “Grameen Bank”ı kurarak olağan koşullarda bankalarda işlem yapmaları söz konusu olmayan küçük girişimcilere kredi olanağı sağlayan Muhammed Yunus, bu çabaları ve toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesinden iki yıl sonra Bangladeş'te Hasina yönetiminin iktidara gelmesinin ardından bir dizi soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

2011’de Grameen Bank’ın işlemlerinin denetlenmesinden sonra hükümetin getirdiği emeklilik düzenlemelerini ihlal gerekçesiyle banka yöneticiliğinden alındı. 2013’te yurt dışından edindiği telif ücretleri, konferans konuşmaları ve ödüller için vergi ödememekle suçlandı. Ayrıca Grameen Bank'ın devamı olarak oluşturduğu “Grameen Telecom” ve “GrameenPhone” şirketleri de birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Yunus, 22 Ağustos’ta da çalışma yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla yargıç karşısına çıkarılmıştı.

(AEK)