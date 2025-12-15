ENGLISH KURDÎ
HABER
15 Aralık 2025 14:30
 15 Aralık 2025 14:43
2 dakika

Nobel ödüllü Nergis Muhammedi, İran’da üç gündür gözaltında

Avrupa Birliği ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, Nergis Muhammedi ile gözaltındaki diğer insan hakları savunucularının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nobel ödüllü Nergis Muhammedi, İran’da üç gündür gözaltında

‘İran’da kadınlara yönelik baskıya karşı verdiği mücadeleyle’ 2023’te Nobel Barış Ödülüne layık görülen insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi 12 Eylül Cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed’te gözaltına alındı.

Hak örgütleri Muhammedi ile birlikte hükümete karşı eleştirel bir tutum benimseyen aktivist Sepide Gulyan ile Buran Nazimi’nin de gözaltında olduğunu duyurdu.

Gözaltılar, birkaç gün önce yaşamını yitiren avukat Hüsrev Ali Kurdi'nin anma töreninin hemen ardından gerçekleşti.

Kurdi, siyasi tutukluları savunmasıyla tanınan ve aktivistler arasında büyük saygı gören bir isimdi.

Sosyal medyada dolaşan ve gözaltı öncesinde çekildiği iddia edilen videolarda, Mohammadi'nin bir kalabalığa hitap ettiği görülüyor. Görüntülerde, "Diktatöre ölüm" sloganlarının atıldığı duyulurken, kısa süre sonra güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahale ettiği görülüyor.

AB ve HRW’den Muhammedi için İran'a çağrı

Avrupa Birliği (AB), Nergis Muhammedi’nin serbest bırakılması için İran’a çağrı yaptı. Muhammedi’nin hak savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle yıllarca hapis yatmak zorunda kaldığını hatırlatan AB şu açıklamayı yaptı:

“Muhammedi, İranlıların insan onuru ve temel haklarını, özellikle de her zaman saygı gösterilmesi gereken ifade özgürlüğünü savunmak için cesurca sesini yükseltmeye devam ediyor.

AB, İranlı yetkilileri, sağlık durumunun hassasiyetini de göz önünde bulundurarak, ifade özgürlüğünü kullanırken haksız yere tutuklanan tüm kişileri ve Muhammedi'yi serbest bırakmaya çağırıyor.”

AB, ilk gün yaptığı açıklamada gözaltıları “derin endişe verici” olarak nitelendirmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de yaptığı açıklamada gözaltıların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkının açık ihlali olduğunu belirtti.

Muhammedi ve beraberinde gözaltına alınan kişilerin yalnızca barışçıl faaliyetleri nedeniyle hedef alındığına dikkat çeken HRW, İranlı yetkililerin tüm gözaltıları derhal ve koşulsuz biçimde sonlandırmasını istedi.

Nergis Muhammedi kimdir?
Nergis Muhammedi kimdir?
7 Kasım 2023
Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'nin
Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'nin
6 Ekim 2023

(HA)

nergis muhammedi
