Nobel Komitesi: Nergis Muhammedi’nin durumundan endişeliyiz

İran’ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutulan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Nergis Muhammedi, dün (6 Kasım) açlık grevine başladı.

Kalp hastası olan ve akciğerinde acil bakım gerektiren bir rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Muhammedi’nin tutuklulara yeterli bakımın sağlanmamasını ve kadınların peçe takma zorunluluğunu protesto ettiği belirtildi.

Muhammedi'nin ailesi: İslam Cumhuriyeti sorumludur

Rojnews’te yer alan habere göre açlık grevine başlayan Muhammedi için ailesi açıklama yaptı.

Aileden yapılan açıklamada, “Nergis Muhammedi ailesine birkaç saat önce açlık grevine başladığını söyledi. Sağlığı konusunda endişeliyiz. Sevgili Nergis’imizin başına gelebilecek her şeyden İslam Cumhuriyeti sorumludur” ifadeleri yer aldı.

Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'nin

Nobel Komitesi: Muhammedi’nin durumundan endişeliyiz

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen de Muhammedi için açıklama yaptı. Kuruluşun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi'nin tıbbi tedavisinin reddedilmesinin ardından sağlık durumuyla ilgili derin endişe duymaktayız" denildi.

"Kadın mahkumların hastaneye yatırılabilmeleri için başörtüsü takma zorunluluğu insanlık dışı ve ahlaki açıdan kabul edilemez bir uygulamadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamı şöyle:

"Nergis Muhammedi'nin açlık grevine başlaması durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Norveç Nobel Komitesi, İranlı yetkilileri Muhammedi ve diğer kadın mahkumlara ihtiyaç duyabilecekleri her türlü tıbbi yardımı sağlamaya çağırmaktadır."

Fotoğraf: fanabc

Başörtüsü takmadı diye hastaneye götürülmemişti

2021 yılından beri tutuklu olan Muhammedi başörtüsü takmadığı için hapishane yetkilileri tarafından hastaneye götürülmemişti.

Ailesi 1 Kasım akşamı Instagram’da yayınladıkları açıklamada “Hapishane müdürü, üst makamlardan gelen emirler doğrultusunda, başörtüsü olmadan Nergis Muhammedi’nin kalp hastanesine gönderilmesinin yasak olduğunu ve naklinin ikinci kez iptal edildiğini” duyurmuştu.

Aile, Muhammedi’nin hastalıklarına dikkat çekerek İran rejiminin acil tıbbi tedavi için bile zoraki başörtüsü dayatarak hayatını riske ettiğini vurguladı.

(NT)