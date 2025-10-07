ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 23:48
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2025 01:59
2 dk Okuma

2025 NOBEL HAFTASI BAŞLADI

Nobel "Fizyoloji veya Tıp Ödülü" bağışıklık çalışmaları için Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'ye verildi

Nobel Komitesi, "Kanser ve otoimmün hastalıklar için tıbbi tedavilerin geliştirilmesini teşvik eden araştırmaları için"Nobel "Fizyoloji veya Tıp Ödülü"ne değer görülen bilim insanlarından birine mesaja "spam" muamelesi yaptığı, diğerine ise telefonu kapatıp yürüyüşe çıktığı için ödülü kazandıklarını bildiremedi.

BİA Haber Merkezi

Nobel "Fizyoloji veya Tıp Ödülü" bağışıklık çalışmaları için Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'ye verildi
2025 Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünü paylaşanlar

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde pazartesi günü bir araya gelen Nobel Meclisi, 2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü periferik bağışıklık toleransı üzerine çalışmaları dolayısıyla ortaklaşa üç bilim insanı Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verdi.

Nobel Komitesi, düzenleyici T hücreleri üzerindeki keşiflerinin yeni bir bağışıklık bilimi (immünoloji) alanı açtığını ve kanser ve otoimmün hastalık tedavileri için 200'ü aşkın klinik araştırmaya öncülük ettiğini söyledi.

Sakaguchi 1990'lardaki ilk çalışmalarıyla, 1995'te düzenleyici T hücrelerini keşfetmiş, Brunkow ve Ramsdell 2001'de otoimmün hastalıklarla bağlantılı Foxp3 mutasyonunu tanımlamışlardı. 

Makaleleri, CD4+CD25+FOXP3+ düzenleyici T hücrelerinin bağışıklık sisteminin güvenlik görevlileri gibi davrandığını ortaya koydu ve Komitenin saptamasıyla "Ödül sahiplerinin keşifleri, periferik tolerans alanını başlatarak kanser ve otoimmün hastalıklar için tıbbi tedavilerin geliştirilmesini teşvik etti.''

Ödül paylaşılacak

Klinik araştırmacılar şu anda düzenleyici T hücresi tedavilerini test eden 200'den fazla klinik çalışma yürütüyor ve üçlü, 11 milyon İsveç kronu tutarındaki ödülü paylaşacaklar.

Nobel haftası geleneksel olarak tıbbın otoimmün hastalıklar ve kanser araştırmaları için yeni olanaklar sunan çalışmalarıyla açılırken, onları da fizik, kimya ve edebiyat ödülleri izliyor.

Ödül alıp almadıklarıyla ilgilenmedikleri için kazananlara ulaşmak zor oldu

Nobel Ödül Komitesi, biri "ödülü kazandınız" mesajının "spam" olduğunu düşünerek aldırış etmediği, bir başkası da telefonunu kapatıp yürüyüşe çıkmış olduğundan kazananlarla ilişki kuramadı.

Shimon Sakaguchi: "Umarım ödül daha güvenli ve etkili nakilleri teşvik eder"

Komitenin ulaşabildiği edi 2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Shimon Sakaguchi, “Umarım bu takdir, immünologları çeşitli immünolojik hastalıkları tedavi etmek için düzenleyici T hücrelerini kullanmaya ve reddi önlemek için daha güvenli ve daha etkili nakiller gerçekleştirmeye teşvik eder,” dedi.

(AEK)

