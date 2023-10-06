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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 12:10
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 12:24
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Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'nin

Halen hapiste tutulan Nergis Muhammedi, "​İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi" nedeniyle ödüle değer görüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/nobel-baris-odulu-iranli-nergis-muhammedi-nin.jpg

Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nü "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüklerini teşvik etme mücadelesi" nedeniyle Nergis Muhammedi'ye vermeye karar verdi.

Muhammedi halen hapiste tutuluyor.

Komite yetkilisi ödül gerekçesi şöyle anlattı: 

"Onun cesur mücadelesi muazzam kişisel maliyetlere yol açtı. Rejim onu ​​toplamda 13 kez tutukladı, beş kez mahkum etti ve toplam 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırdı. Muhammadi hâlâ hapiste. Eylül 2022'de Kürt kadın Mahsa Jina Amini'nin İran ahlak polisinin gözetimindeyken öldürülmesi, İran'ın teokratik rejimine karşı iktidara geldiği 1979 yılından bu yana en büyük siyasi gösterileri tetikledi. Yüzbinlerce İranlı, yetkililerin kadınlara yönelik vahşeti ve baskısına karşı "Kadın - Yaşam - Özgürlük" sloganı altında barışçıl protestolara katıldı. Rejim protestolara sert bir şekilde müdahale etti: 500'den fazla gösterici öldürüldü. Polisin attığı plastik mermiler nedeniyle kör olanların da aralarında bulunduğu binlerce kişi yaralandı. En az 20.000 kişi tutuklandı ve rejim gözetiminde tutuldu. Göstericilerin benimsediği “Kadın – Yaşam – Özgürlük” sloganı, Nergis Mohammadi'nin adanmışlığını ve çalışmalarını uygun bir şekilde ifade ediyor." (AÖ)

Nobel Barış Ödülü
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