KADIN
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:22
 SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 11:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi 14 gündür kayıp

Muhammedi’nin ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, gözaltına alınanların sağlık durumuna ilişkin kendilerine tek bir resmî bilgi dahi verilmediğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi 14 gündür kayıp

İran'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Avukat Xosro Ali Kurdi için düzenlenen anmaya katılan Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi ile çok sayıda aktivistten 14 gündür haber alınamıyor. Aile, yetkililerin Muhammedi’yi avukatları ve yakınlarıyla görüştürmediğini, sağlık durumuna ilişkin hiçbir bilgi paylaşmadığını açıkladı.

İlke TV’nin aktardığına göre güvenlik güçleri, anma töreninin ardından Nergis Muhammedi’yi gözaltına aldı. O günden bu yana Muhammedi ailesiyle ve avukatlarıyla hiçbir şekilde iletişim kuramadı.

Muhammedi’nin ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, gözaltına alınanların sağlık durumuna ilişkin kendilerine tek bir resmî bilgi dahi verilmediğini duyurdu. Aile, Muhammedi’nin tek kişilik hücrede tutulduğuna dair bazı bilgilere ulaştıklarını ancak yetkililerin bu durumu doğrulamadığını belirtti.

Açıklamada, iletişim hakkının engellenmesini kabul edilemez bulan aile, bu belirsizliğin kaygılarını ciddi biçimde artırdığını vurguladı. Aile, Nergis Muhammedi ve diğer aktivistlere düzenli iletişim hakkı tanınmasını, sağlık durumlarına ilişkin şeffaf bilgi paylaşılmasını ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim sağlanmasını talep etti.

Ayrıca Muhammedi’nin yıllardır tek kişilik hücre uygulamalarına karşı mücadele verdiğini hatırlatan aile, yetkililere çağrıda bulunarak Muhammedi’nin dış dünya ile derhal iletişim kurabilmesini, gözaltı koşullarının açıklığa kavuşturulmasını ve gözaltındaki tüm kişilerin gecikmeksizin serbest bırakılmasını istedi.

Nergis Muhammedi kimdir?
7 Kasım 2023

(EMK)

nergis muhammedi İran şüpheli ölümler
