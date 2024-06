Noam Chomsky'nin ölmediği, hastaneden taburcu olduğu açıklandı

ABD'li dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky'nin Brezilya'da tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberi yalanlandı. Chomsky'nin ölüm haberini ilk duyuran kuruluşlardan biri olan Jakobin'de çalışan gazeteci Caue Signer Ameni de yaptığı paylaşımda "Chomsky ölmedi. Az önce karısı Valeria ile konuştum" dedi.

Noam Chomsky'nin eşi Wasserman, AFP haber ajansına eposta üzerinden yaptığı açıklamada, ölüm iddialarını yalanladı

Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin durumunun iyi olduğu, taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.

Noam Chomsky kimdir?

Noam Chomsky, 7 Aralık 1928'de Philadelphia, Pennsylvania'da doğmuş olan Amerikalı bir dilbilimci, filozof, bilişsel bilimci, tarihçi ve sosyal eleştirmendir. Dilbilim alanındaki çalışmaları ile tanınan Chomsky, modern dilbilimin kurucularından biri olarak kabul edilir. 1957 yılında yayımladığı "Syntactic Structures" (Sözdizimsel Yapılar) adlı eseri, dilbilimde devrim niteliğinde bir etki yaratmış ve dilin evrensel gramer teorisi kavramını ortaya koymuştur. Bu teori, dilin doğuştan gelen bir yeti olduğunu ve tüm insan dillerinin ortak bir yapısal temele sahip olduğunu savunur.

Kendi web sitesindeki bir biyografisinde Chomsky kendi politik tutumunu "anarşist, anarko-sendikalist ve özgürlükçü sosyalist" olarak tanımlıyor. Chomsky'nin dilbilim çalışmaları dışında, politik ve toplumsal konulardaki görüşleri de geniş bir yankı uyandırmıştır. Amerikan dış politikası, kapitalizm, medya ve propaganda üzerine yaptığı eleştirilerle tanınır. 1960'lı yıllardan bu yana aktif bir siyasi aktivist olan Chomsky, özellikle Vietnam Savaşı'na karşı gösterdiği muhalefet ile dikkat çekmiştir. "Medya Manipülasyonu" kavramını popülerleştiren "Manufacturing Consent" (Rıza İmalatı) adlı kitabı, medya ve kamuoyu arasındaki ilişkiyi inceleyerek, medyanın egemen sınıfların çıkarlarına hizmet ettiğini savunur. Diğer önemli eserleri arasında "Hegemony or Survival" (Hegemonya mı Hayatta Kalma mı?), "Understanding Power" (Gücü Anlamak) ve "Who Rules the World?" (Dünyayı Kim Yönetiyor?) bulunmaktadır.

Noam Chomsky, hem akademik hem de aktivist kimliği ile çağımızın en etkili entelektüellerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dilbilim alanında yaptığı öncü çlışmalar ve siyasi aktivizmi, onun geniş bir kitle tarafından tanınmasını ve saygı görmesini sağlamıştır. MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) uzun yıllar boyunca profesörlük yapmış olan Chomsky, günümüzde de yazıları, konuşmaları ve eleştirileri ile toplumsal ve akademik tartışmalara yön vermeye devam etmektedir. "Language and Mind" (Dil ve Zihin), "The Responsibility of Intellectuals" (Aydınların Sorumluluğu) ve "What Kind of Creatures Are We?" (Biz Ne Tür Yaratıklarız?) gibi eserleri de Chomsky'nin düşünce dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

