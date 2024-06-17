Noam Chomsky değişen tedavinin ardından iyileşiyor, konuşuyor, eleştiriyor

Geçtiğimiz hafta medyada sağlık durumuyla ilgili kaygı verici haberler dolaşıma giren ABD'li dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky'nin Brezilya'da tedavi görmekte olduğu ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

KONUŞAMIYOR VE YÜRÜYEMİYOR Noam Chomsky'nin sağlığı kötüleşiyor

Brezilya'da yayımlanan Folha de São Paulo gazetesinde Mario Sergio Conti imzasıyla yayımlanan habere göre 95 yaşındaki Chomsky 2023'te geçirdiği geçirdiği inmenin ardından konuşmakta zorlanmaya ve vücudunun sağ yanını hareket ettirmekte güçlük çekmeye başladı.

Folha de São Paulo'nun bildirdiğine göre Emeritius (fahri) Profesör olarak öğretim kadrosunda yer aldığı Arizona Üniversitesi'ndeki hekimler konsültasyon sonunda Chomsky'nin ilaçlarını ve damardan beslenmesini asgariye çekerek sonucu beklemekten başka yapacak bir şey olmadığı soncununa varınca Chomsky'nin tedavisi konusunda girişimi Rio de Janeirolu bir dilbilimci olan eşi Valeria ele aldı.

Valeria Wassermann girişimi ele alınca

Valeria Wassermann, felçle ilgili olarak eline geçen her şeyi okumaya başladı. Aralarında Brezilyalıların da olduğu başka hekimlerle görüştü. Bu arada eşinin göreli olarak iyileşme belirtileri gösterdiğini, insanları yeniden tanıdığını, bilincinin yerine geldiğini ve iletişim güçlüğünün giderek gerilediğini gözlemledi ve düşünürün iyileşmesini hızlandırmak için tedavi stratejisini değiştirmenin daha iyi olacağı sonucuna ulaştı.

Valeria, ona özgü bir tedavi uygulanabileceğine inanan hekimlerin de tavsiyelerine uyarak eşini São Paulo'ya getirmeye karar verdi. Chomsky çifti 2015'ten beri São Paulo'da bir ev sahibi olmuşlardı ve ABD ile Brezilya arasında gidip gelerek yaşıyorlardı.

São Paulo'da iyileşme sürüyor

Valeria küçük bir ambulans jet uçağı kiraladı, iki hemşire tuttu, São Paulo'ya pahalı olduğu kadar kendi deyişiyle "uzun, acı verici ve stresli" bir yolculukla, iki kez mola vererek ulaşabildikten sonra Noam Chomsky yoğun bakıma kaldırıldı.

Her gün bir nörolog, konuşma terapisti ve göğüs hastalıkları uzmanınca görülen düşünürün durumu Folha de São Paulo'nun bildirdiğine göre önemli ölçüde iyileşti. Chomsky, yoğun bakım ünitesinden çıktı ve şu anda normal odada kalıyor.

Noam Chomsky, bilimsel yayınlar ve haberleri izliyor. Hep, İsrail'in siyasetinin ateşli bir eleştiricisi ve Filistin davasının detekçisi olagelmiş olan Yahudi ve solcu düşünür Gazze katliamına müthiş öfkeli.

Chomsky'nin hastanede İşçi Partisi hükümetinin Maliye Bakanı Fernando Haddad tarafından ziyaret edildiği de verilen bilgiler arasında.

(AEK)