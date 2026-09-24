TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.09.2026 07:54 24 Îlon 2026 07:54
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.09.2026 08:16 24 Îlon 2026 08:16
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Nivîskara Kurd Suzan Samanci li Balafirgeha Stenbolê hat desteserkirin

Nivîskara Kurd Suzan Samanci ku 18 sal in li Swîsreyê dijiya, piştî vegera xwe ya Tirkiyeyê li Balafirgeha Stenbolê bi tohmeta ku "propagandaya rêxistinê kiriye" hat desteserkirin. Piştî bi SEGBÎSê beşdarî dadgeha aştiyê ya Amedê bû, serbest hat bardan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Nivîskara Kurd Suzan Samanci li Balafirgeha Stenbolê hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Nivîskar û helbestvana Kurd Suzan Samanci endama PENê ye ku 18 sal in li Swîsreyê dijiya dema vegeriya Tirkiyeyê û li Balafirgeha Stenbolê hat desteserkirin.

Mafparêz û parêzera mafên mirovan Eren Keskînê duh (23ê Îlonê) ragihandibû ku Samanci hatiye desteserkirin.

Keskînê di parvekirineke li ser medyaya civakî de diyar kir ku Samanci 18 sal in li Swîsreyê dijî lê roja ku vegeriya Tirkiyeyê li Balafirgeha Stenbolê bi tohmeta ku "propagandaya rêxistinê kiriye" hatiye desteserkirin.

Pênûsa Suzan Samanciyê dengê bêdengan e
Pênûsa Suzan Samanciyê dengê bêdengan e
5 Kanûn 2024

Piştî îfadeyan, Samanci bi rêya SEGBÎSê bi Dadgeha Cezê û Aştiyê ya Amedê ve hat girêdan.

Eren Keskînê ragihand ku Samanci bi şertê kontrola edlî serbest bûye û cezayê qedexeya derketina derve ya ku rê li ber derketina wê ji Tirkiyeyê digire, lê hatiye birîn.

Keskîn her wiha destnîşan kir ku Samanci endama PENê ye.

Romaneke Postmodern: “Payîz an Ziyab” a Suzan Samanciyê
Romaneke Postmodern: “Payîz an Ziyab” a Suzan Samanciyê
3 Îlon 2024

Derbarê Suzan Samanciyê de

Suzan Samancı 20ê Îlona 1962an li Amedê ji dayik bû, di tevahiya serboriya xwe yawêjeyî de di warên çîrokên kurt, helbest û romanê de berhem nivîsandine.

Di rojnameyên wekî Demokrasî, Gundem, Ozgur Polîtîka û Tarafê de nivîsiye ûberhemên wê ji bo gelek zimanan hatine wergerandin.

Ji bilî berhevokên çîrokên xwe yên kurt “Bajarê mirinê”, “Ew jin û mêrê bi maskê”,“Çîrokên Jinên Dilşikestî” û “Siya Bêdengiyê” Samanci romanên “Mîrzaye reben” û“Payîz An jî Ziyab” weşandiye.

(AEK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Suzan Samancı Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê