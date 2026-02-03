TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.02.2026 09:52 3 Sibat 2026 09:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.02.2026 09:57 3 Sibat 2026 09:57
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Nivîskar û saziyên kurdî: Rojava çavkaniya yekîtiyê ye

"Divê em vê rastiyê ji bîr nekin: Parastina Rojavayê Kurdistanê, parastina Hewlêr, Amed û Mehabadê ye."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Nivîskar û saziyên kurdî: Rojava çavkaniya yekîtiyê ye

PENa Kurd, Komeleya Wêjekarên Kurd û YEW Kurd bi daxuyaniyeke hevpar bal kişandin ser geşedanên li Rojavayê û gotin ku parastina Rojava, parastina Amed, Hewlêr û Mehabadê ye û banga yekîtiyê kirin.

Saziyên wêje û çanda Kurdî; PENa Kurd, Komeleya Wêjekarên Kurd û YEW Kurd, derbarê êriş û geşedanên dawî yên li Rojavayê de daxuyaniyeke nivîskî ya hevpar weşandin. Di daxuyaniyê de bang li nivîskar, hunermend û raya giştî ya navneteweyî hate kirin ku li dijî êrişan bibin yek deng.

Banga yekîtiyê

Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku rewşa îro li Rojava diqewime, rûbirûbûneke dîrokî ya “hebûn û tunebûnê” ye. Saziyan diyar kirin ku parastina rûmeta neteweyî tenê bi yekîtiyê pêkan e û ev bang kirin: “Dîrokê gelek caran nîşanî me daye ku perçebûn, têkçûn û binketina herî mezin e. Heta ku em wek netewe nebin yek deng û yek helwest, em ê di nav bahozên siyasî yên Rojhilata Navîn de her tim bêparastin û bêstatu bimînin.”

"Şoreşa Rojava, ronesansa jinan e"

Daxuyaniyê bi taybetî bal kişand ser rola jinan ya di nav Şoreşa Rojava de û ew wekî “Ronesansa Jinan’ pênase kir. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku îro pênûsên jinên Kurd ne tenê dinivîsînin, dîrokê jî ji nû ve ava dikin û wiha hate gotin:

"Ew pênûsa jina kurd: Bûye mîrasdarê keziyên jêkirî yên jinxasên me ku di oxira rûmetê de canê xwe dan. Bûye dengê wan jinên ku li kolanan, li çeperan û di malan de li ber xwe didin. Bûye nasnameya rûmeta her jineke ku li dijî bindestiyê serî hildide.
Heta jin azad nebe, civak azad nabe lewma em ê rê nedin ku vîna jinan di nav lîstikên qirêj de winda bibe.”

"Bêdengî şirîkatiya zilmê ye"

Nivîskar û rewşenbîrên Kurd bang li saziyên navneteweyî û ronakbîrên cîhanê kirin ku li dijî van êrîşên hovane bêdeng nemînin û gotin:

“Modela jiyanê ya li Rojava mîrateya hemû mirovahiyê ye ku daxwaza demokrasiyê di wê modelê de tê kirin. Em daxwaz dikin ku raya giştî ya cîhanê li hemberî van êrişên hov bibe xwedî helwest û dengê xwe li dijî vê neheqiyê bilind bike. Bêdengî, şirîkatiya zilmê ye. Werin em bi hev re xwedî li nirxên mirovahiyê derkevin.’ Em dê bi pênûsa xwe sînoran rakin, bi ruhê şoreşa jinê azadiyê bînin û bi ramanên xwe yekîtiya dilan ava bikin. Rojava Rojhilat e Kurdistan yek welat e!”

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
PENa Kurd Rojava Saziyên Kurdî
