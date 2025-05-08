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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 12:53
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 13:24
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Nisan’da en az 152 iş cinayeti

2025’in ilk dört ayında iş cinayetlerinde ölen işçi sayısı 611’e ulaştı. Sadece Nisan'da 8 çocuk işçi öldü. 3'ü 14 yaş ve altındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nisan’da en az 152 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Nisan’da en az 152 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Böylece 2025’in ilk dört ayında iş cinayeti sayısı 611’e ulaştı. Ocak’ta 178, Şubat’ta 124, Mart’ta 157 işçi çalışken öldü.

Nisan’daki iş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 49, hizmette 37, inşaatta 35 ve tarımda 31 işçi hayatını kaybetti.

Bu ayda ölenlerin 8’i çocuk işçiydi. 3’ü 14 yaş ve altındaydı. 65 yaş ve üstünde de 9 işçi öldü.

Yine bu ayda ölen işçilerin 4’ü kadın, 7 göçmen işçiydi. İşçilerin sadece 6’sı (yüzde 3,94) bir sendikanın üyesiydi. 146’sı işçi (yüzde 96,06) ise sendikasızdı.

İş cinayetlerinde ilk sıralarda yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler yer aldı.

Ayrıca ölümlerde inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro/eğitim/sinema ve metal işkolları ilk sıralardaydı. İnşaatlardaki yüksekten düşmeler işkolundaki ölümlerin yüzde 33’ünü, trafik kazası taşımacılık işkolundaki ölümlerin yüzde 90’ını, ezilmeler tarımdaki ölümlerin yüzde 48’ini oluştururken, kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümler hemen hemen her sektörde meydana geldi.

En fazla ölüm inşaat-yol işkolunda

Nisan ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

  • İnşaat, yol işkolunda 34,
  • Tarım, orman işkolunda 30 emekçi (15 işçi ve 15 çiftçi),
  • Taşımacılık işkolunda 13,
  • Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 11,
  • Metal işkolunda 9,
  • Belediye, genel İşler işkolunda 7,
  • Konaklama, eğlence işkolunda 6,
  • Savunma, güvenlik işkolunda 6,
  • Madencilik işkolunda 5,
  • Tekstil, deri işkolunda 5,
  • Petro-kimya, lastik işkolunda 3,
  • Enerji işkolunda 3,
  • Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 3,
  • Gıda, şeker işkolunda 2,
  • Ağaç, kâğıt işkolunda 1,
  • İletişim işkolunda 1,
  • Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 1 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi elimizdeki veriler ışığında 12 işçinin çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

İlk sırada ezilme ve göçük var

Nisan ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı da şöyle:

  • Ezilme, göçük nedeniyle 29,
  • Trafik, servis kazası nedeniyle 28,
  • Yüksekten düşme nedeniyle 26,
  • Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 23,
  • İntihar nedeniyle 8,
  • Elektrik çarpması nedeniyle 5,
  • Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 4,
  • Şiddet nedeniyle 3,
  • Patlama, yanma nedeniyle 2,
  • Zehirlenme, boğulma nedeniyle 2,
  • Kesilme, kopma nedeniyle 1,
  • Diğer nedenlerden dolayı 21 işçi hayatını kaybetti…

Öte yandan çocuk yoksulluğu daha fazla çocuğu çalışma hayatına itiyor. Türkiye’de kayıtlı çocuk işçi sayısı 1 milyon 372 bin. 15-17 yaş grubundaki yaklaşık her dört çocuktan biri çalışma hayatında. Yaz aylarında okulların kapanması ve mevsimlik işlerde çalışmayla birlikte çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaşıyor.

Son 12 yılda en az 764 çocuk iş cinayeti gerçekleşti. Üstelik ölen çocuk işçilerin yaklaşık üçte biri 15 yaşının altındaydı. 4 yaşında 5 çocuk, 5 yaşında 6 çocuk, 6 yaşında 5 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

TÜİK verilerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma sıklığı 2022’de yüzde 18,7 iken 2023’te yüzde 22,1’e ve 2024’te yüzde 24,9’a yükseldi. Yani 970 bin çocuk işçi olduğu açıklandı. Ancak bu sayıya 500 bin MESEM’li çocuk, bu yaş grubunda çalışan kayıt dışı çalışan çocuklar ve 15 yaş altı çalışan çocuklar dahil değil. Bu çocukları da eklendiğinde Türkiye’de çocuk işçi sayısı 3-4 milyona ulaşıyor.

Ayrıca son 23 yılda Türkiye’de yaşanan toplam iş cinayeti sayısı en az 33 bin.

Çocuk işçiliği: Bilinçli sistematik ucuz emek sömürüsü
"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEYE"
Çocuk işçiliği: Bilinçli sistematik ucuz emek sömürüsü
28 Nisan 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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