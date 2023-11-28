Nisan Alıcı: Türkiye'deki sivil toplum aktörlerinden neler öğrenebiliriz?

Lund Üniversitesi bünyesinde 2020 yılının Mart ayından beri yürütülmekte olan Turkey Beyond Borders 2.0 projesi, 2023 yılında da devam ediyor. Proje kapsamında, 18 ayda 20 vodcast yayınlaması hedefleniyor.

Projenin yürütücülüğünü Lund Üniversitesi ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Pınar Dinç üstleniyor. İsveç Enstitüsü Creative Force fonu ve IPS İletişim Vakfı/bianet işbirliği ile sürdürülen projede aynı zamanda Türkiye, İsveç ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta olan akademisyenlerden oluşan yeni bir danışma kurulu var.

Turkey Beyond Borders: Critical Voices, New Perspectives (Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler) 2.0 projesi, akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Turkey Beyond Borders 2.0'ın üçüncü seminerinde konuşmacı Prof. Dr. Umut Tümay Arslan'dı.

Prof. Dr. Arslan, "Sinema, Hafıza ve Politika: Türklük Perdesi ve Bozulan Ayarları" başlıklı seminerde, Türkiye'de sinema-hafıza ilişkisinin hikâyesinin, hem ulusal muhayyilenin, 'biz' hayalinin ve gerçekliğinin protez bir hafızanın üretiminin hikayesi hem de bunun ayarının sürekli bozulmasının, yoldan çıkarılmasının, sekteye uğratılmasının hikayesi olarak anlatılabileceğini belirtiyor.

Projenin internet sitesinden ve YouTube kanalından İngilizce altyazılı olarak erişilebilen bu seminerleri, Spotify'dan podcast olarak dinlemek de mümkün.

Dr. Nisan Alıcı hakkında

Nisan 1989 yılında İstanbul’da doğmuş ve uzun sürede burada yaşamıştır. Çeşitli şehir ve ülke değiştirme deneyimlerinin ardından bir süredir Belfast’ta yaşamakta ve burada Geçiş Dönemi Adaleti alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Bir yandan da Ankara merkezli Demos Araştırma Derneği’nin parçasıdır ve burada feminist bir bakışla yürütülen barış çalışmaları ve toplumsal cinsiyet alanında yarı akademik bilgi üretimine katkı yapmakta ve sivil toplum alanında da çalışmaya devam etmektedir.

Turkey Beyond Borders projesi hakkında

"Sınırların Ötesinde Türkiye projesi, 2020 Mart'ında, Türkiye'de 2015 yılından beri artmakta olan ve Avrupa Üniversiteler Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü gibi pek çok uluslararası kuruluş tarafından da bildirilen akademik özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalara ve ihlallere işaret ederek başlamıştı. Akademiye yönelik ihlaller tüm hızıyla devam ederken, Varieties of Democracy (V-Dem) veri setinin 2020 yılına ait Akademik Özgürlük Endeksi'nde Türkiye Çin, Mısır, Suudi Arabistan ve Güney Sudan gibi ülkelerle birlikte E kategorisinde yer alıyor.

Türkiye'nin akademik özgürlük endeksindeki tarihsel değişimine daha yakından bakıldığında akademik ve kültürel ifade özgürlüğü, araştırma ve öğretim, akademik değişim ve işbirliği, kurumsal otonomi ve kampüs dokunulmazlığı gibi konularda sert bir düşüş yaşandığı göze çarpıyor.

Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler 2.0 akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor."

Proje hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

(VC)