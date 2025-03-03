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Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 13:51
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 14:28
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Nimet Tanrıkulu için çağrı: Hukuka aykırı tutukluluğa son verin

Nimet Tanrıkulu yarın (4 Mart 2025) saat 11.00’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor arkadaşları İHD’den seslendi: “Nimet Tanrıkulu’nun özgürlüğünü talep ediyoruz. Nimet’i yalnız bırakmayacağız.”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir grup insan hakları savunucusu bir basın toplantısı düzenliyor. Masanın önüne asılmış büyük bir pankartta "Hak Savunuculuğu Yargılanamaz - Nimet Tanrıkulu'na Özgürlük" ifadeleri yer alıyor. Pankartın altında "İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi" ibaresi bulunuyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, tutuklu insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu için Beyoğlu’ndaki İHD İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Keskin, insan hakları mücadelesinde yıllardır aktif rol alan Tanrıkulu’nun serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Süreç ne olursa olsun biz hep durduğumuz yerdeyiz. İnsan hakları savunucuları her zaman insan haklarının yanındadır” dedi.

Toplantıya çok sayıda insan hakları savunucusu, feminist örgütler ve DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu katıldı.

Keskin: Nimet’in yargılanması kimliğinin yargılanmasıdır

Basın toplantısında ilk olarak Eren Keskin söz aldı ve Nimet Tanrıkulu’nun 30 yıllık insan hakları mücadelesinin hedef alındığını vurguladı:

“Bu dernek varsa, Nimet’in katkılarıyla var. İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşundan bu yana mücadelede yer aldı. O, bir feminist, bir aktivist, bir Alevi ve bir Kürt olarak yargılanıyor. 30 yıldır insan hakları mücadelesinin içinde. O her zaman açıkça konuşur, sözlerinden pişman olmaz, bu kimliğiyle tanınır.”

“Cumartesi Anneleri’nin kuruluşundan bu yana mücadelenin içinde. İstanbul’da gözaltına alındı ama Ankara’ya götürüldü. Yol boyunca hakaret ve küfüre maruz kaldı. Türkiye’nin imza attığı sözleşmelere aykırı bir şekilde kötü koşullarda tutuldu. Onunla birlikte gözaltına alınan insanlarla hiçbir bağı yok. Bir operasyon kapsamında tutuklandı.”

“Evinde bulunan bir telefonda sosyal medyada yayılmış görüntüler var. Facebook’ta Seyit Rıza, Deniz Gezmiş gibi isimlere dair paylaşımları beğenmiş olması bir suçlama olarak gösteriliyor. Suruç’taki bir anmaya katılması da yine iddianameye konmuş. Tüm bunlar hukuki değil, politik suçlamalar. Erbil ve Süleymaniye’ye yaptığı seyahatler 11-12 yıl öncesine ait ve bunlar bugün suçlama konusu yapılıyor. Tüm bu suçlamaları reddediyoruz.”

Keskin, Tanrıkulu’nun aynı suçlamalarla daha önce yargılanıp takipsizlik aldığı bir dosya nedeniyle yeniden yargılandığını belirterek “Aslında mükerrer suçlama nedeniyle yargılanıyor ve bundan dolayı tutuklu” dedi.

Yoleri: Tanrıkulu, insan hakları mücadelesi nedeniyle tutuklu

İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri ise grup adına basın açıklamasını okudu. Yoleri, Tanrıkulu’nun insan hakları mücadelesi nedeniyle yargılandığını ve tutukluluğunun ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi:

“Nimet Tanrıkulu, 26 Kasım 2024’te İstanbul’daki evinden gözaltına alındı ve Ankara’ya götürüldü. 3 gün gözaltında tutulduktan sonra, 29 Kasım’da Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.”

“Tanrıkulu, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınan bir insan hakları savunucusudur. Aynı zamanda bir feminist, Kürt ve Alevi kimliği ile bilinen bir aktivisttir. 78’liler Girişimi’nin öncülerinden ve sözcülerindendir.”

“Hakkındaki suçlamalar tamamen hukuk dışıdır. Sosyal medya paylaşımları, kadın hakları etkinliklerine katılımı, cenaze törenlerindeki telefon baz kayıtları delil olarak sunulmuştur. Açıkça hukuka aykırı bu süreç, insan hakları mücadelesini susturma girişimidir.”

“Benzer suçlamalarla yargılananlar serbest bırakıldı"

Yoleri, Tanrıkulu’nun geçmişte aynı suçlamalarla yargılandığını ve takipsizlik kararı aldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Tanrıkulu, daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın 2012/2199 numaralı dosyasında aynı suçlamalarla ifade vermiş ve savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Benzer şekilde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 2018/470 numaralı davada da yargılama durmuştu.”

“Aynı operasyonda gözaltına alınan sendikacı Remzi Çalışkan hakkında mahkeme, geçmişte verilmiş takipsizlik kararını dikkate alarak tahliye kararı vermiştir. Ancak Tanrıkulu’nun serbest bırakılmaması, hukuki değil, tamamen siyasi bir kararın sonucudur.”

“İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğumuz tüm hukuki belgeler görmezden gelinmiş ve Tanrıkulu’nun tutukluluğunun devamına karar verilmiştir. Bu karar, hukuk vicdanına aykırıdır.”

Yoleri, Tanrıkulu’nun yıllardır insan hakları mücadelesini açık bir şekilde sürdürdüğünü, bu mücadelesinin kriminalize edilemeyeceğini vurguladı:

“Nimet Tanrıkulu yaşamı boyunca barışı savundu, insan hakları mücadelesini açık şekilde yürüttü. Onun tutuklanması, yalnızca kendisine değil, Türkiye’deki insan hakları mücadelesine yönelik bir saldırıdır.

4 Mart 2025’te saat 11.00’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Tanrıkulu’nun özgürlüğünü talep ediyoruz. Nimet’i yalnız bırakmayacağız.”

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İmzacı Kurumlar

78’liler Hareketi, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Barış Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Diyarbakır Barosu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Hak İnisiyatifi Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği (KASED), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), TTB İnsan Hakları Kolu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yurttaşlık Derneği.

Nimet Tanrıkulu hakkında

Feminist, Kürt ve Alevi kimliğiyle tanınan bir insan hakları savunucusu. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından gözaltına alınmış ve işkence gördü.

İnsan hakları mücadelesinde uzun yıllardır aktif olan Tanrıkulu, İnsan Hakları Derneği (İHD), 78’liler Girişimi ve Barış İçin Kadın Girişimi'nin kurucuları arasında yer aldı, ayrıca birçok Alevi derneğinde yöneticilik yaptı. 

Tanrıkulu, 78’liler Hareketi’nin kurucularından ve Cumartesi Anneleri/İnsanları üyesidir. 26 Kasım 2024 sabahı, evine yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında, aralarında siyasetçiler ve sendikacıların da bulunduğu 12 kişi daha gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu Eren Keskin feminist aktivistler Gülseren Yoleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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