HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 12:28 15 Ocak 2026 12:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 15:54 15 Ocak 2026 15:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Nimet Tanrıkulu hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırılmadı

İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu'nun yargılandığı davada, mahkeme başkanının tavrı tepki çekti; Tanrıkulu, mahkeme başkanının kendisine ve avukatlara yönelik tersleyici, sert üslubunu eleştirdi.

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılanan İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu'nun davasının 5'inci duruşması İstanbul Adliyesi 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Nimet Tanrıkulu ve avukatları hazır bulunurken, duruşmayı, çok sayıda insan hakları savunucusu takip etti. MA'nın aktardığına göre, duruşmada söz alan Nimet Tanrıkulu, mahkeme başkanının kendisine ve avukatlara yönelik tersleyici, sert üslubunu eleştirdi. Bu eleştiriye, mahkeme başkanı "Nasıl davranalım istersiniz?" diye sordu.

Nimet Tanrıkulu, mahkeme başkanının sorusuna, "Sert davranmamanız gerekir. Ben burada konuşmak istiyorum; ama dinlemiyorsunuz" yanıtını verdi.

Bu diyalogun ardından savunmasını devam eden Nimet Tanrıkulu, önceki beyanlarını tekrarladığını, suçlama konusu yapılan tüm faaliyetlerini insan hakları savunucusu olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Hakimin sorusu tepki çekti

Mahkeme başkanı Nimet Tanrıkulu'na "Paris’te Sakine Cansız'ın cenazesine katıldınız mı?" sorusu, avukatı Eren Keskin'in tepkisine neden oldu. Eren Keskin, "Müvekkilim bir insan hakları savunucusudur ve insan hakları savunucuları cenazelere katılabilir, bunu hükümet de söylüyor. Ama siz 'terörist cenazesine katıldınız mı?' diye soruyorsunuz" diyerek tepkisini sürdürdü.

Mahkeme tedbiri kaldırılmadı

İddia makamı, Nimet Tanrıkulu hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep ederken, Eren Keskin ise müvekkiline uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. 
 
Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talebini reddederek, dosyadaki eksik hususların tamamlanması için duruşmayı, 22 Mart'a erteledi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu ihd Eren Keskin
