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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 13:33
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 17:42
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Nilüfer Gürsoy kimdir?

Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nilüfer Gürsoy kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Doktor ve siyasetçi.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, Bursa'da dünyaya geldi.

Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi. Gürsoy, Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızıydı. Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy ile evliydi. 

(EMK)

Nilüfer Gürsoy kimdir
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