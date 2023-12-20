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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 11:54
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 11:55
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Nilüfer Belediyesi ve HEPAD’dan sokaktaki hayvanlar için işbirliği

Nilüfer Belediyesi ve Her Eve Bir Pati Derneği’nin imzaladığı protokol sayesinde üç yıllık süre boyunca bölgede yaşayan 1000 hayvan kısırlaştırılacak.

Ayşegül Arslan
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Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan
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Görseli Büyüt
Nilüfer Belediyesi ve HEPAD’dan sokaktaki hayvanlar için işbirliği
Fotoğraf: Ayşegül Arslan

Nilüfer Belediyesi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) 15 Aralık Cuma günü sokaktaki hayvanlar için Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde işbirliği protokolü imzaladı. 

Belediye Başkanı Turgay Erdem ve HEPAD’ın kurucusu ve dernek başkanı Emre Demir’in imzaladığı protokolde, etkin kısırlaştırmaya yönelik başlıklar yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sanem Çetiner ve HEPAD dernek başkanı Emre Demir’le protokolün detaylarını konuştuk.

Protokol içeriği  

Protokole göre HEPAD, Nilüfer Belediyesi’ne “kısırlaştırma işleminin ve iyileşme sürecinin daha hızlı olduğu” Ligasure isimli cihazın alımını yapacak. Ayrıca HEPAD tarafından Nilüfer Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi’ne getirilen, sokakta yaşayan 1000 hayvanının kısırlaştırılması sağlanacak. Hayvanların kısırlaştırılmasına dair anlaşma üç yıllık süre için geçerli. 

Kısırlaştırma işleminden sonra hayvanların iyileşme dönemi sürecinde, konaklamaları ve bakımı HEPAD’ın alanında sağlanacak.

Çetiner, tedavi merkezinde kısırlaştırma için alanlarının 350 adet köpek sayısı kapasitesine eşit olduğunu ve yedi dönümlük bir tedavi alanları olduğunu belirtti. Köpeklerin kısırlaştırma öncesi ve tedavi sonrası için 20 günlük bir süreye ihtiyacı olduğunu belirten Çetiner, bunun, bu süre içerisinde kısırlaştırma işlemi için yeni köpek alamadıkları anlamına geldiğini, HEPAD’ın hayvanları tedavi süresinde kendi alanında misafir etmesiyle kısırlaştırma sayısını artırabileceklerini söyledi. 

Cihazın işlevi

Ayrıca, belediye olarak da 2024 yılı için bin 855 köpek kısırlaştırma hedefleri olduğunu ve bunun da üzerine çıkabileceklerini belirtti.

HEPAD başkanı Demir ise “Amacımız derneğimizin adından da anlaşılacağı üzere her eve bir pati verebilmek, hayvan sevgisini daha fazla yayabilmek sokakta yaşayan veya terk edilen dostlarımıza birer yuva sağlamak,” dedi.

Demir, protokolde yer alan ve alımı yapılacak cihaz için ise şunları söyledi: “Cihaz sayesinde açılan ameliyat bölgesi daha küçük oluyor, hayvanlar bu şekilde daha hızlı iyileştirme gösteriyorlar ve kısırlaştırma operasyonundaki risk daha da azaltılmış oluyor.”

Demir, Nilüfer Belediyesi’nin etkin kısırlaştırma yapan Bursa’daki ilk üç belediyede arasında olduğunu; ancak, hiç kısırlaştırma yapmayan belediyelerin de olduğunu ve bu belediyelerin, hayvanları kısırlaştırma yapan belediyelerin bölgelerine bıraktığını söyledi.

Demir, veteriner hekimi olmayan ve kısırlaştırma yapmayan belediyeler ile belediye başkanlarıyla da görüştüklerini de belirtti.

“Rehabilite sadece kısırlaştırmayla olmuyor”

Demir, kısırlaştırmanın hayati önemi olduğunu ancak hayvan davranışı konusunda sadece kısırlaştırmanın yeterli olmadığını ise şu şekilde açıkladı:

“Kısırlaştırma yapılmadan önce bir köpek alınmaya gittiğinde, kötü şartlarda ve kötü muameleyle alınıp kısırlaştırılıp tekrar aynı yere bırakıldığında o köpeğin psikolojisi bozuluyor. Saldırma içgüdüsü oluyor, yani rehabilite sadece kısırlaştırmaya olmuyor.

“Rehabilitasyon merkezi dediğimizde sadece akla tedavi merkezi gelmemesi lazım, belediyelerin tedavi merkezlerinde davranış uzmanı olan iyi veteriner hekimler olduğunu düşünmüyoruz. İş sadece kısırlaştırmayla bitmiyor, davranış uzmanı olan bir hekim hayvanlarla ilgilenebiliyor mu, bunların da takibinin yapılması gerekiyor. Ki bunlar çok zor şeyler değil.” (AA/TY)

bursa nilüfer belediyesi HEPAD sokaktaki hayvanlar Hayvan hakları kısırlaştırma
Ayşegül Arslan
Ayşegül Arslan
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Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezunoldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın...

Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezunoldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın eril tutumu: Yeni Şafak, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin incelenmesi" üzerine yaptı. Serbest Gazetecilik yapıyor, STK’da profesyonel olarak çalışıyor, ayrıca oyunculukla ilgileniyor.

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